Манчестърското дерби: Сити и Юнайтед се изправят един срещу друг на "Етихад"

Манчестър Сити и Манчестър Юнайтед ще се изправят първото издание на манчестърското дерби този сезон. Двубоят е част от програмата на 4-ия кръг в Премиър лийг и е в днешния 14-и септември (неделя) от 18:30 часа българско време.

Манчестър Сити се намира в необичайно ниска позиция за своите стандарти - 16-то място с едва 3 точки от първите три мача. Отборът на Джосеп Гуардиола има положителна голова разлика с 5 вкарани и 4 допуснати гола, но двете последователни загуби поставиха "гражданите" в неудобна ситуация. Манчестър Юнайтед от своя страна заема 11-та позиция с 4 точки, а головата разлика от 4:4 ги прави абсолютна енигма, както за чужди, така и за свои. "Червените дяволи" имат една победа и едно равенство в първенството, което им дава лека преднина пред градския съперник. Победа в дербито би изстреляла Юнайтед в горната половина на таблицата, докато за Сити трите точки са почти задължителни, за да не изостанат още повече от лидерите.

Манчестър Сити преживява неочакван спад във формата, след като загуби последните си два мача в Премиър лийг. "Гражданите" отстъпиха с 1:2 при гостуването си на Брайтън и претърпяха домакинска загуба с 0:2 от Тотнъм. Преди това отборът на Гуардиола започна сезона впечатляващо с разгромна победа с 4:0 като гост на Уулвърхамптън. Манчестър Юнайтед пък направи обратното и след лош старт, в последно време започна да демонстрира по-стабилна форма. "Червените дяволи" победиха Бърнли с 3:2 в последния си мач от Премиър лийг, след като преди това отпаднаха от Карабао Къп по куриозен начин от Гримзби, както и направиха равенство 1:1 при визитата на Фулъм и загубаха с 0:1 от Арсенал.

Ерлинг Холанд продължава да бъде основната офанзивна заплаха за Манчестър Сити с 3 гола в първите три мача от сезона. Норвежкият нападател демонстрира завидна резултатност, особено в мача срещу Уулвърхамптън, където отбеляза два гола и беше основен фактор за убедителната победа с 4:0. Въпреки слабото представяне на отбора срещу Тотнъм, Холанд се завърна към головата си форма в последния мач срещу Брайтън, отбелязвайки единственото попадение за своя тим. С общо 14 удара, от които 5 точни, норвежецът продължава да бъде постоянна заплаха за противниковите защити. Особено впечатляваща е неговата ефективност през първите полувремена, където създава по-голямата част от головите си възможности. Брайън Мбеумо се очертава като една от приятните изненади за Манчестър Юнайтед този сезон. Крилото отбеляза решаващия гол при победата с 3:2 над Бърнли, демонстрирайки хладнокръвие в ключов момент. С общо 9 удара (4 точни) в трите мача от първенството, Мбеумо се утвърждава като важна част от офанзивния арсенал на "червените дяволи". Особено впечатляващи са неговите 8 успешни центрирания, което показва способността му да създава опасности не само чрез завършващи удари, но и като подготвя положения за съотборниците си. В последния мач срещу Бърнли, Мбеумо беше особено активен с 4 удара, 2 от които точни, и 5 успешни центрирания, което го прави ключов играч за предстоящото дерби.