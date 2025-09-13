Холанд: Чак след края на кариерата си ще осъзная какво съм постигнал

Голмайсторът на Манчестър Сити Ерлинг Холанд заяви, че е предполагал, че ще му е по-трудно да се наложи в Премиър лийг, но е бил сигурен в успеха си.

„Предвид хората, които ме заобикаляха, донякъде знаех, че ще успея. Може би съм леко високомерен, но знаех, че мога да дойда и да се докажа в такъв отбор и с такъв треньор. Бях уверен, че всичко ще се получи", сподели Холанд.

„Разбира се, не очаквах да спечеля требъл още в първия си сезон", подчерта норвежецът.

„Времето лети много бързо и е трудно да спреш и да осмислиш всичко. Мисля, че едва след края на кариерата си ще осъзная какво съм направил и какво съм постигнал“, добави Холанд.

Норвежкият национал се разписа в своя стотен мач в Премиър лийг за Ман Сити. Нападателят има най-много голове в първите си 100 мача в лигата – 88, изпреварвайки Алън Шиърър (79), Рууд ван Нистелрой (68) и Серхио Агуеро (64).

Снимки: Gettyimages