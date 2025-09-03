Контузията на Куня не е сериозна, има надежди, че може да е на линия още за дербито с Ман Сити

Контузията на нападателя на Манчестър Юнайтед Матеус Куня не е сериозна. Това са показали първоначалните изследвания в последните дни, на които той е бил подложен. Тази сутрин бившият играч на Уулвърхамптън дори е провел лека тренировка във фитнеса и плановете са да остане на базата на клуба в по време на паузата за националните отбори, където под наблюдението на треньорите по физическа подготовка на тима да продължава да се възстановява. Все още не е ясно колко точно ще отсъства Куня от терените, но надеждите на “Олд Трафорд” са той да бъде на линия още за дербито с Манчестър Сити, което е в неделя, 14 септември, от 18:30 българско време или най-късно седмица след това за срещата с Челси.
“Каква невероятна атмосфера, страхотно е да съм тук. Винаги съм радостен и с огромна благодарност, ще се завърна скоро,” написа самият футболист в профила си в “Инстаграм”.
