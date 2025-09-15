Няма индикации за уволнение на Рубен Аморим

Няма индикации, че поредният разочароващ двубой на Манчестър Юнайтед може да доведе до раздяла с мениджъра Рубен Аморим. Според “Манчестър Ивнинг Нюз” португалецът продължава да се радва на подкрепа от страна на ръководството.

През изминалия уикенд тимът загуби с 0:3 от Манчестър Сити и след първите четири кръга в Премиър лийг е далеч назад в класирането.

Юнайтед бележи най-слабия си старт в първенствот от 33 години насам. Аморим беше назначен преди 10 месеца и в 47 мача под негово ръководство отборът от “Олд Трафорд” има 20 загуби.

В следващият кръг тимът посреща Челси.

