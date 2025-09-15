Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Няма индикации за уволнение на Рубен Аморим

Няма индикации за уволнение на Рубен Аморим

  • 15 сеп 2025 | 12:16
  • 2153
  • 3

Няма индикации, че поредният разочароващ двубой на Манчестър Юнайтед може да доведе до раздяла с мениджъра Рубен Аморим. Според “Манчестър Ивнинг Нюз” португалецът продължава да се радва на подкрепа от страна на ръководството.

През изминалия уикенд тимът загуби с 0:3 от Манчестър Сити и след първите четири кръга в Премиър лийг е далеч назад в класирането.

Юнайтед бележи най-слабия си старт в първенствот от 33 години насам. Аморим беше назначен преди 10 месеца и в 47 мача под негово ръководство отборът от “Олд Трафорд” има 20 загуби.

В следващият кръг тимът посреща Челси.

Манчестър Юнайтед на последно място след идването на Аморим
Манчестър Юнайтед на последно място след идването на Аморим
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Манчестър Юнайтед на последно място след идването на Аморим

Манчестър Юнайтед на последно място след идването на Аморим

  • 15 сеп 2025 | 09:28
  • 8081
  • 5
Реал може да прати под наем Ендрик в тим от Ла Лига

Реал може да прати под наем Ендрик в тим от Ла Лига

  • 15 сеп 2025 | 08:38
  • 3187
  • 0
Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

  • 15 сеп 2025 | 08:04
  • 8133
  • 2
Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

  • 15 сеп 2025 | 08:00
  • 6802
  • 8
Гениален гол на Ди Мария от корнер спаси точката за Росарио срещу Бока

Гениален гол на Ди Мария от корнер спаси точката за Росарио срещу Бока

  • 15 сеп 2025 | 06:56
  • 2321
  • 0
Флик: Всички се бориха и се наслаждаваха

Флик: Всички се бориха и се наслаждаваха

  • 15 сеп 2025 | 06:39
  • 2741
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Световно първенство: България 2:0 Словения! Следете мача ТУК!

Световно първенство: България 2:0 Словения! Следете мача ТУК!

  • 15 сеп 2025 | 13:17
  • 10121
  • 5
Съдийската комисия отряза Левски - български рефери ще свирят дербито с Лудогорец

Съдийската комисия отряза Левски - български рефери ще свирят дербито с Лудогорец

  • 15 сеп 2025 | 10:34
  • 10357
  • 55
Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

  • 15 сеп 2025 | 07:50
  • 8941
  • 4
Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

  • 15 сеп 2025 | 08:04
  • 8133
  • 2
Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

  • 15 сеп 2025 | 08:00
  • 6802
  • 8
Черно море и Добруджа един срещу друг в регионално дерби на "Тича"

Черно море и Добруджа един срещу друг в регионално дерби на "Тича"

  • 15 сеп 2025 | 07:39
  • 4337
  • 2