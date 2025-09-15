Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Аморим: Допуснахме голове, които можем да избегнем

Аморим: Допуснахме голове, които можем да избегнем

  • 15 сеп 2025 | 04:19
  • 552
  • 0

Рубен Аморим говори след унизителното поражение на Манчестър Юнайтед с 0:3 от Манчестър Сити. Това бе и първа загуба за специалиста в градското дерби, откакто пое “червените дяволи” през миналата есен. Поражението прекрати и непобедимата серия на Юнайтед от четири поредни мача срещу “небесносините” във всички турнири.

“Това беше най-голямата разлика. Това беше най-голямата разлика”, започна Аморим.

Това бе и второто поредно дерби, в което момчетата на Аморим не се разписаха. Пролетната битка за Манчестър завърши при нулево равенство.

“Можеше да се справим по-добре, особено с втория гол. Допуснахме голове, които можем да избегнем”, каза Аморим.

Наставникът на “червените дяволи” уточни, че “гражданите” са били добри и с по-малко владение на топката, защото са знаели точно какво да правят с нея.

“Най-голямата разлика беше, че когато имахме преходи, не вкарвахме. През второто полувреме те се справиха по-добре в преходите и ние страдахме в този момент. Можем да се справим по-добре, това е ясно, но отново има преходи - третият гол, липса на качество във взаимовръзките, хората не знаят кой отива към топката и след това играчът е свободен да вкара. При първия гол той е между четирима играчи и ние можем да бъдем агресивни в този момент”, каза още Аморим.

