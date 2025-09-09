Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

Дългоочакваната новина за феновете на баскетбола в България вече е факт! Всички привърженици на играта у нас вече могат да си купят билети за мачовете на Апоел Тел Авив в Евролигата в столичната зала "Арена София".

Както е известно, грандът от Израел ще домакинства в най-силния баскетболен клубен турнир на Стария континент в България, като в 16 от мачовете ще приема своите съперници в родната столица и най-голямата спортна зала в у нас, а в останалите три срещи ще домакинства в Ботевград. За първи път всичките най-добри отбори в Европа ще пристигнат в България, като разбира се с най-голямо очакване ще бъде срещата с Олимпиакос, където блести родната звезда Александър Везенков.

Първият мач в България ще е срещу неговия бивш тим и друг от грандовете на континента Барселона, който гостува в столицата ни на 30 септември. Поради големия интерес към мачовете, организаторите са предвидили три различни варианта за закупуване на билети. Хората могат да си купят стандартен билет за един мач, но също така и сезонен билет, който излиза доста по-евтино, а ти дава предимство да имаш своето място в залата за цялата кампания. Също така има и мини-абонамент за пет мача.

В Eventim вече са налични билетите за първото домакинство на израелския град у нас срещу Барселона на 30 септември (вторник) от 19:00 часа. Пропуските варират от 39.12 лв (20 евро) до 127.13 лв (65 евро).

Билети за домакинството на Апоел срещу Барселона в София можете да закупите от ТУК.

Важно е да се отбележи, че феновете могат да си купуват пакетни билети за пет мача, които започват от 156 лв. Сезонният абонамент също е изгоден вариант за най-запалените привърженици на баскетбола, като най-евтиният струва 469 лв.

Повече информация за сезонния абонамент можете да видите ТУК.

Ето цените на билетите за домакинството на Апоел срещу Барселона в "Арена София" на 30 септември:

първа категория - 39.12 лв (20 евро)

втора категория - 58.67 лв (30 евро)

трета категория - 68.45 лв (35 евро)

четвърта категория - 88.01лв (45 евро)

пета категория - 117.35 лв (60 евро)

шеста категория - 127.13 лв (65 евро)

Ето цените на сезнния абонамент за мачовете на Апоел Тел Авив в София:

първа категория - 469.39 лв (240 евро)

втора категория - 704.10 лв (360 евро)

трета категория - 821,44 лв (420 евро)

четвърта категория - 1056.14 лв (540 евро)

пета категория - 1408.20 лв (720 евро)

шеста категория - 1525.54 лв (780 евро)

Ето цените на абонаментните билети за 5 мача на Апоел в София (т.нар. "мини сезонен абонамент"):



първа категория: 156.46 лв (80 евро) - средно по 31.2 лв (15.95 евро) на мач



втора категория: 234.70 лв (120 евро) - средно по 46.94 лв (24 евро) на мач



трета категория: 273.81 лв (140 евро) - средно по 54.76 лв (28 евро) на мач



четвърта категория: 352.04 лв (180 евро) - средно по 70.41 лв (36 евро) на мач



пета категория: 469.40 лв (240 евро) - средно по 93.88 лв (48 евро) на мач



шеста категория: 508.51 лв (260 евро) - средно по 101.70 лв (52 евро) на мач