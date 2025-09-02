Разходка със Sportal.bg в "Арена София" преди първия мач на Апоел Тел Авив

Утре отборът на Апоел Тел Авив, чийто екип носи българският национал Борислав Младенов ще изиграе първия си мач в "Арена София". Израелският гранд ще се изправи срещу тима на Балкан в контролна среща от 19:00 часа, а преди това екипът на Sportal.bg се разходи из спортното съоръжение, за да ви покаже как върви работният процес там.

Припомняме ви, че селекцията на Димитрис Итудис домакинства на мачовете си от Евролигата през новия сезон в България, като именно 12-хилядната столична зала ще бъде домът на израелския тим. Поради тази причина "Арена София" трябваше да придобие определен вид според изискванията в "турнира на богатите".

Организаторите вече са почти готови с всички приготовления за старта нас сезона, като паркетът е изцяло подменен, кошовете вече са на местата си, както и всички нужни табла, за да гледат феновете баскетбол на високо европейско ниво.

Освен терена, в нашето видео ви даваме ексклузивен достъп до съблекалнята на Апоел Тел Авив, както и до фитнес залата на тима и залата за конференции.



Как изглежда всичко, вижте в нашето видео!