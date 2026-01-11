Тайрик Джоунс за дебюта си: Щастлив съм в Олимпиакос, искам да спечеля всички титли

Най-новото попълнение Тайрик Джоунс говори за дебюта си с екипа на Олимпиакос, както и за това как преживява първите си дни като част от състава на "червено-белите". .Бившият вече център на Партизан Джоунс изрази задоволството си от трансфера, спомена трудностите, които са възникнали и очерта целите си с "червено-белия" потник.

"Щастлив съм, че съм тук и съм част от Олимпиакос. Мога отново да играя баскетбол и вече познавам съотборниците си", заяви в началото американският център, който днес записа 14 точки и 4 борби при победата със 120:80 срещу Кардица в гръцката Баскет лига.

Относно процеса на преминаването си, той призна, че ситуацията е била сложна: "Трансферът ми в Олимпиакос беше малко сложен. Първо ти казват да си тръгнеш, после да останеш. Беше някак странно. Искам да играя баскетбол, вече съм в добра среда и се радвам, че двата отбора постигнаха споразумение".

Джоунс подчерта готовността си незабавно да допринесе за отбора. "Готов съм да играя баскетбол и да допринеса за този велик отбор. Моята цел е да спечеля всички титли. Ще предложа енергия, защита, борби и сила. Вярвам, че вече разполагаме с най-добрата предна линия, заедно с Милутинов и Хол", сподели Джоунс.

Накрая той коментира и специалната клауза в договора си, която не му позволява да играе срещу бившия си отбор Партизан: "Това е част от споразумението и трябва да го приема".

Снимка: Olympiacos B.C. / Facebook

