Монте Морис пропуска редица мачове на Олимпиакос

Гардът Монте Морис е получил разкъсване на предната част на външната странична връзка на глезена, без да има костен оток. Това означава, че новото попълнение на Олимпиакос ще бъде извън игра поне един месец, съобщава Sportal.gr.

Времето за възстановяване варира от 3-4 седмици при леки или частични разкъсвания, докато в по-сериозни случаи може да достигне 6-8 седмици или повече, особено преди пълното завръщане към спортни дейности.

През този едномесечен период "червено-белите" имат натоварена програма с 12 мача (7 домакинства и 5 гостувания) в Гърция и Евролигата, сред които се откроява мачът с Барселона на 29 януари.

Морис се контузи при победата на гръцкия шампион с 95:80 над Байерн Мюнхен в мач от 21-ия кръг на Евролигата в Пирея.

Снимка: Olympiacos B.C. / Facebook