  • 24 авг 2025 | 21:24
Още един българин ще играе в Евролигата!

Националът Борислав Младенов ще играе в Евролигата през новия сезон. Той подписа договор с тима на Апоел Тел Авив. Контрактът на 25-годишния гард е за срок от три години, а той вече премина и медицински прегледи заедно с новите си съотборници в израелския гранд, научи Sportal.bg. 

Така синът на легендата Георги Младенов се превръща във втория българин, който ще се подвизава в “турнира на богатите”, след крилото на Олимпиакос Александър Везенков. 

Припомняме ви, че отборът на Апоел Тел Авив ще играе домакинските си мачове от Евролигата в България, а първият сблъсък е на 30 септември с Барселона в “Арена София”. 

