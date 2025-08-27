Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Александър Гавалюгов с гръмки думи след трансфера на Боби Младенов в Апоел Тел Авив

Александър Гавалюгов с гръмки думи след трансфера на Боби Младенов в Апоел Тел Авив

  • 27 авг 2025 | 08:00
  • 2390
  • 5

Новата звезда на българския баскетбол Борислав Младенов прикова всички погледи в последните дни с гръмкия си трансфер в Апоел Тел Авив. Националът подписа тригодишен договор с израелския гранд, който от този сезон ще играе в Евролигата, а случилото се коментира пред камерата на Sportal.bg баскетболният талант №1 на страната ни - гардът на Санта Клара Александър Гавалюгов.

„Много се радвам за него, изключително много. Той ми е много близък приятел, един от най-близките хора в баскетболните среди и като цяло. Наистина, с него това сме си го говорили още когато беше на 20, каза ми, че един ден ще играе Евролига или НБА. Аз му казах – „Вярвам ти, постигни го“.

Честитих му, когато видях новината. Много се радвам, надявам се да го видя наистина в състава да играе. Това е уникално, като цяло за българския баскетбол е уникално. Аз му казах, че го чакам в НБА. Казах му – „Поиграй 2-3 години в Евролигата, после те чакам в НБА“., така че той ще дойде там.", заяви Гавалюгов.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов

Още от Баскетбол

Константин Паисиев пред Sportal.bg: Мястото на Миньор трябва да е минимум в шестицата

Константин Паисиев пред Sportal.bg: Мястото на Миньор трябва да е минимум в шестицата

  • 26 авг 2025 | 20:33
  • 1684
  • 0
Васил Попов пред Sportal.bg: Тази година Миньор има по-високи цели

Васил Попов пред Sportal.bg: Тази година Миньор има по-високи цели

  • 26 авг 2025 | 20:20
  • 1583
  • 0
Игор Кесар пред Sportal.bg: Беше ми тъжно да напусна Спартак

Игор Кесар пред Sportal.bg: Беше ми тъжно да напусна Спартак

  • 26 авг 2025 | 20:15
  • 2058
  • 0
Треньорът на Миньор разкри пред Sportal.bg подробности за новия американски гард

Треньорът на Миньор разкри пред Sportal.bg подробности за новия американски гард

  • 26 авг 2025 | 20:04
  • 2730
  • 0
Миньор тренира без Уандие и чака ново попълнение

Миньор тренира без Уандие и чака ново попълнение

  • 26 авг 2025 | 19:50
  • 2888
  • 0
Везенков и съотборниците му в Олимпиакос избраха номерата на екипите си за новия сезон

Везенков и съотборниците му в Олимпиакос избраха номерата на екипите си за новия сезон

  • 26 авг 2025 | 18:14
  • 1362
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЕвроБаскет 2025 започва със суперзвезди и интригуващи сблъсъци

ЕвроБаскет 2025 започва със суперзвезди и интригуващи сблъсъци

  • 27 авг 2025 | 07:00
  • 3252
  • 3
Манчестър Юнайтед ще трупа самочувствие в "Карабао Къп"

Манчестър Юнайтед ще трупа самочувствие в "Карабао Къп"

  • 27 авг 2025 | 07:05
  • 2977
  • 3
Давид срещу Голиат: третодивизионният Веен на пътя на Байерн (Мюнхен) за Купата на Германия

Давид срещу Голиат: третодивизионният Веен на пътя на Байерн (Мюнхен) за Купата на Германия

  • 27 авг 2025 | 07:28
  • 1621
  • 0
Останаха само четири свободни места за основната фаза на Шампионската лига

Останаха само четири свободни места за основната фаза на Шампионската лига

  • 27 авг 2025 | 08:02
  • 2674
  • 0
Без изненади за фаворитите в третия ден на US Open

Без изненади за фаворитите в третия ден на US Open

  • 27 авг 2025 | 08:04
  • 14501
  • 0
Страхотни драми в плейофите на Шампионската лига, цели три отбора ще играят за пръв път в турнира на богатите

Страхотни драми в плейофите на Шампионската лига, цели три отбора ще играят за пръв път в турнира на богатите

  • 26 авг 2025 | 23:59
  • 32717
  • 33