Александър Гавалюгов с гръмки думи след трансфера на Боби Младенов в Апоел Тел Авив

Новата звезда на българския баскетбол Борислав Младенов прикова всички погледи в последните дни с гръмкия си трансфер в Апоел Тел Авив. Националът подписа тригодишен договор с израелския гранд, който от този сезон ще играе в Евролигата, а случилото се коментира пред камерата на Sportal.bg баскетболният талант №1 на страната ни - гардът на Санта Клара Александър Гавалюгов.

„Много се радвам за него, изключително много. Той ми е много близък приятел, един от най-близките хора в баскетболните среди и като цяло. Наистина, с него това сме си го говорили още когато беше на 20, каза ми, че един ден ще играе Евролига или НБА. Аз му казах – „Вярвам ти, постигни го“.

Честитих му, когато видях новината. Много се радвам, надявам се да го видя наистина в състава да играе. Това е уникално, като цяло за българския баскетбол е уникално. Аз му казах, че го чакам в НБА. Казах му – „Поиграй 2-3 години в Евролигата, после те чакам в НБА“., така че той ще дойде там.", заяви Гавалюгов.

Снимки: Борислав Цветанов