Везенков №1 на кръга в Евролигата за 17-и път

Още едно изключително представяне на българския национал Везенков за Олимпиакос му донесе наградата за Най-полезен играч (MVP) на 21-ия кръг на Евролигата и така той продължи да пише историята на Евролигата.

Везенков поведе Олимпиакос към победа с 95:80 у дома над Байерн Мюнхен с 25 точки, добавяйки 3 борби, 4 асистенции, 1 открадната топка за коефициент от 35, най-високият в 21-и кръг.

Везенков с нов връх в кариерата си

Това е третата награда за MVP на кръга за сезона за българина, който също беше отличен в третия и в петия кръг. Той вече е втори за всички времена в класацията за MVP на кръга със 17 награди и изостава само от Шейн Ларкин от Анадолу Ефес (19), като е пред Нандо Де Коло от Фенербахче (16).

At the site of his career high last year, Sasha Vezenkov was elite again, earning Round MVP honors 😤



‘MVP of the Round’ I #EveryGameMatters pic.twitter.com/9IQGkkFmc2 — EuroLeague (@EuroLeague) January 10, 2026

Везенков постави и рекорд по КПД рейтинг точки в историята на Олимпиакоссе превърна и в най-полезния играч за всички времена за гръцкия тим Олимпиакос в Евролигата по баскетбол за мъже.

Кенан Каменяс от Дубай Баскетбол постигна КПД от 34 при домакинската победа на отбора си над Фенербахче с 92:81, а Армони Брукс от Армани Милано записа 31 при успеха над Анадолу Ефес с 87:74.

Следвай ни:

Снимки: Imago