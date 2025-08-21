Звезди от Евролигата се възхитиха на Везенков пред камерата на Sportal.bg

Популярни
Бившият баскетболист на Анадолу Ефес Даниел Отуру и игралия последните два сезона в тима на Париж Колин Малкълм пристигнаха в България за старта на подготовката с новия си отбор Апоел Тел Авив. Двамата играчи застанаха пред камерата на Sportal.bg, за да дадат първото си интервю в страната ни, а в него изразиха възхищението си към голямата звезда на българския баскетбол и Олимпиакос Александър Везенков. Те демонстрираха добро настроение след дългия полет и с усмивка разказаха какво знаят за България и какво очакват от новия сезон в Евролигата.
Припомняме ви, че израелският тим ще играе домакинските си мачове от "турнира на богатите" в България.

- Добре дошли в България! Как се чувствате тук, във вашия дом за следващите месеци?
- Колин Малкълм: Аз лично съм много развълнуван, че съм тук. Чувал съм само хубави неща за България, за културата, храната. Нямам търпение да опозная всичко това, но най-вече съм развълнуван да започнем работа. 
- Даниел Отуру: Благодаря на Бог за тази възможност, очаквам с нетърпение да се запозная с момчетата и да се възползвам максимално от този шанс.

- Какво знаете за България?
- Малкълм: Честно казано, не много. Знам, че имате красиви планини, но освен това не знам почти нищо. Нямам търпение да разбера. 
- Отуру: Както каза той – много съм развълнуван. Виждал съм страхотни снимки, красиво море, така че очаквам с нетърпение да разгледам страната и да я опозная по-добре. 

- Развълнувани ли сте за сезона в Евролигата и какво очаквате от него? 
- Малкълм: Очаквам да бъде много интересен сезон. Ще бъдем доста конкурентоспособен отбор, нямам търпение да започнем заедно и да видим как ще тръгне всичко, да се насладим на пътя. - - - Отуру: Да, със сигурност ще бъде вълнуващо, нова възможност, за която съм благодарен. Това е първият път на отбора в Евролигата и просто искам да започнем работа.

- Знаете, най-голямата баскетболна звезда в България е Саша Везенков. Какво е мнението ви за него?
⁃ Малкълм: Мисля, че е страхотен играч. Наистина ни затрудняваше, така че ще трябва да видим как ще му отвърнем, когато дойде тук.
- Отуру: Определено е голям конкурент и имам огромно уважение към него. Винаги е хубаво да се изправяш срещу играчи на неговото ниво. 

Снимки: Sportal.bg

