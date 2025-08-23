Само в Sportal.bg! Една от големите звезди на Апоел Тел Авив кацна в София

Една от големите звезди на Апоел Тел Авив Джонатан Мотли вече е в София, видя екипът на Sportal.bg. Баскетболистът, който за втори сезон ще носи екипа на израелския гранд кацна на "Летище София" тази вечер, а утре сутрин ще премине и медицински тестове, за да се включи към тренировъчния процес със своите съотборници.

В българската столица вече пристигнаха част от играчите на Апоел - Антонио Блейкни, Крис Джоунс, Тайлър Енис, Илайджа Браянт, Колин Малкълм, Ишмаил Уейнрайт и Даниел Отуру.

Припомняме ви тимът от Израел ще играе домакинските си мачове от Евролигата в България, като мачовете ще са предимно в "Арена София", а три срещи ще бъдат изиграни в "Арена Ботевград". Апоел дава старт на подготовката си на 25 август (понеделник) в залата на волейболния Левски.