Още една от звездите на Апоел Тел Авив вече е в България

Една от големите звезди на Апоел Тел Авив Бруно Кабокло се присъедини към тима, след като до момента изпълняваше ангажиментите си с националния отбор на Бразилия. 208-сантиметровият център се включи в първата тренировка на израелския гранд в "Арена Ботевград" преди старта на приятелския турнир организиран именно от участника в Евролигата, видя екипът на Sportal.bg.

Баскетболистите на Димитрис Итудис ще се изправят срещу отбора на Виена утре от 20:00 часа в Ботевград, а преди това от 17:00 часа Балкан ще мери сили с унгарския Фалко.

Към отбора на Апоел се очаква съвсем скоро да се присъедини и сръбския национал Василие Мицич, чийто отбор отпадна от ЕвроБаскет.