  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Още една от звездите на Апоел Тел Авив вече е в България

Още една от звездите на Апоел Тел Авив вече е в България

  • 7 сеп 2025 | 21:09
  • 319
  • 0

Една от големите звезди на Апоел Тел Авив Бруно Кабокло се присъедини към тима, след като до момента изпълняваше ангажиментите си с националния отбор на Бразилия. 208-сантиметровият център се включи в първата тренировка на израелския гранд в "Арена Ботевград" преди старта на приятелския турнир организиран именно от участника в Евролигата, видя екипът на Sportal.bg.

Баскетболистите на Димитрис Итудис ще се изправят срещу отбора на Виена утре от 20:00 часа в Ботевград, а преди това от 17:00 часа Балкан ще мери сили с унгарския Фалко.

Към отбора на Апоел се очаква съвсем скоро да се присъедини и сръбския национал Василие Мицич, чийто отбор отпадна от ЕвроБаскет.

Балкан даде старт на тренировките преди турнира с Апоел Тел Авив

Полша се измъчи срещу Босна, но е сред осемте най-добри

1/8-финалите на ЕвроБаскет продължават: Дончич изпепели Италия

Кармело Антъни и Дуайт Хауърд бяха приети в баскетболната Зала на славата

Светислав Пешич: Никой не обича да губи, трудно е за всички

Финландия хвърли бомбата на ЕвроБаскет 2025: Никола Йокич и Сърбия са аут от турнира

И Грузия ни отнесе

Илиан Илиев: Подарихме им трите гола

Финалът на US Open между Синер и Алкарас, Тръмп забави началото

Съставите на Турция и Испания, нито една промяна в двата тима

Съставите на Германия и Северна Ирландия

1/8-финалите на ЕвроБаскет продължават: Дончич изпепели Италия

