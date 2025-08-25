Борислав Младенов след като подписа с Апоел Тел Авив: Майка ми и баща ми бяха в шок

Популярни
  • 25 авг 2025 | 16:15
  • 2559
  • 0

Баскетболният национал Борислав Младенов направи първа тренировка с новия си тим Апоел Тел Авив, а след двучасовото занимание застана пред камерата на Sportal.bg, за да сподели първите си впечатления от заниманията с израелския гранд.

“Още от дете, една детска мечта, която съм искал да сбъдна. Чувствам се супер и съм още малко шокиран, но се чувствам невероятно и нямам търпение да продължаваме да тренираме и да се докажа, че мога да стоя тук. 

Уникално е чувството да тренираш с такива играчи, това са играчи на много високо ниво и е много лесно да играеш с такива играчи. Говорят ми, дават ми насоки, което е супер, защото това е първата ми година. Чувството е невероятно, момчетата ме приеха доста добре."

Той разкри и какво е чувството да тренира под ръководството на Димитрис Итудис.
“Супер е. Доста строг треньор, така трябва да е. Обяснява всичко, всеки малък детайл, което също е много важно. Иска да си максимално концентриран постоянно и просто иска да бъдеш с главата на тренировката.”

24 Тренировка на Апоел Тел Авив 24 Тренировка на Апоел Тел Авив

“Майка ми и баща ми, честно казано бяха в шок. Не вярваха, но после като подписах и двамата бяха супер щастливи за мен.

Бях казал преди години, че много искам да играя с №12, където и да отида и да си сбъдна мечтите и да играя с №12. Малко или много това е жест към него, че сбъднах една негова мечта.”, сподели Младенов по повод това, че ще играе с легендарния номер на баща си. 

Цялото интервю с Борислав Младенов, гледайте в нашето видео!

