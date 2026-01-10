Популярни
Първите думи на Везенков след страхотния мач срещу Байерн Мюнхен

  • 10 яну 2026 | 00:57
  • 595
  • 0

Олимпиакос потвърди ролята си на фаворит и успя да спечели срещу Байерн с 95:80 в мач от 21-вия кръг на Евролигата. Българското крило Александър Везенков коментира представянето си след мача, като подчерта дълбочината на резервната скамейка на отбора.

"Чувствам се много добре, идвахме от тежки гостувания и се върнахме у дома след дълго време. Байерн дойде тук след две поредни победи, но в крайна сметка важното е, че спечелихме. Имаме дълбока скамейка, разполагаме с играчи, които могат да се включат във всеки момент. Важното е всички да са здрави и да продължаваме да градим химия", сподели след края на двубоя Везенков.

30-годишният българин завърши мача с 25 точки и КПД от 35, с което постигна нов рекорд. Той подобри върховото постижение на Олимпиакос за най-много КПД рейтинг точки в историята на клуба с общо 3661.

Снимка: Olympiacos B.C. / Facebook

