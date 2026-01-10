Популярни
Везенков с нов връх в кариерата си

  • 10 яну 2026 | 00:20
Саша Везенков написа още една златна страница с екипа на Олимпиакос, посочва клубният сайт на гръцкия шампион след победата на гранда от пирея над Байерн Мюнхен с 95:80 в мач от 21-ия кръг на Евролигата.

Българската суперзвезда вече е играчът с най-много КПД рейтинг точки в историята на Олимпиакос в Евролигата. С КПД от 35 тази вечер Везенков достигна общо 3661 точки. Той задмина досегашния рекорд на легендата Йоргос Принтезис, а зад българина по този показател са и други гръмки имена като Василис Спанулис и действащите су съотборници Костас Папаниколау и Никола Милутинов.

Освен това Везенков е постигнал рекорда със 128 мача по-малко от Принтезис. В 221 срещи за Олимпиакос в турнира Саша е бил избиран 16 пъти за играч на мача, 4 пъти за MVP на месеца и MVP на редовния сезон в Евролигата през сезон 2022/23. През 2025 година той стана и MVP на плейофите на елитната клубна надпревара на Стария континент.

Родният ас стана и MVP на днешния мач, в който записа 25 точки за 24 минути плюс 3 борби, 4 асистенции и 1 открадната топка, при стрелба от игра 10/12.

Снимка: Olympiacos B.C / Facebook

