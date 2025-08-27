Край на съмненията! Пускат билетите за мачовете на Апоел Тел Авив в България

Край на въпросите свързани с присъствието на фенове в залите на мачовете от Евролигата в България. Привържениците на баскетбола ще могат да гледат мачовете на Апоел Тел Авив, чийто екип носи и българският национал Борислав Младенов в "Арена София" и "Арена Ботевград", където те ще играят домакинските си срещи от "турнира на богатите", разкриха организаторите пред Sportal.bg.

Билетите за баскетболните суперсблъсъци ще бъдат в продажба в началото на месец септември.

Припомняме ви, че три от срещите - с Реал Мадрид, Валенсия и АСВЕЛ Вильорбан ще се изиграят в Ботевград.

Ето я и пълната програма на домакинските срещи на Апоел Тел Авив в Евролигата:



30.09 - 19:00 ч. - Апоел Тел Авив - Барселона

08.10 - 21:00 ч. - Апоел Тел Авив - Макаби Тел Авив

23.10 - 21:00 ч. - Апоел Тел Авив - Монако

29.10 - 20:00 ч. - Апоел Тел Авив - Партизан

11.11 - 21:00 ч. - Апоел Тел Авив - Баскония

25.11 - 20:00 ч. - Апоел Тел Авив - Реал Мадрид

04.12 - 21:00 ч. - Апоел Тел Авив - АСВЕЛ Вильорбан

16.12 - 20:00 ч. - Апоел Тел Авив - Цървена звезда

30.12 - 21:00 ч. - Апоел Тел Авив - Жалгирис

06.01 - 20:00 ч. - Апоел Тел Авив - Дубай Баскетбол

09.01 - 20:00 ч. - Апоел Тел Авив - Париж Баскетбол

20.01 - 19:30 ч. - Апоел Тел Авив - Анадолу Ефес

29.01 - 20:00 ч. - Апоел Тел Авив - Байерн Мюнхен

05.02 - 21:00 ч. - Апоел Тел Авив - Валенсия

26.02 - 20:00 ч. - Апоел Тел Авив - Олимпия Милано

19.03 - 20:00 ч. - Апоел Тел Авив - Виртус Болоня

02.04 - 20:00 ч. - Апоел Тел Авив - Панатинайкос

07.04 - 21:00 ч. - Апоел Тел Авив - Фенербахче

09.04 - 20:00 ч. - Апоел Тел Авив - Олимпиакос