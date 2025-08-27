Край на съмненията! Пускат билетите за мачовете на Апоел Тел Авив в България

Край на въпросите свързани с присъствието на фенове в залите на мачовете от Евролигата в България. Привържениците на баскетбола ще могат да гледат мачовете на Апоел Тел Авив, чийто екип носи и българският национал Борислав Младенов в "Арена София" и "Арена Ботевград", където те ще играят домакинските си срещи от "турнира на богатите", разкриха организаторите пред Sportal.bg.
Билетите за баскетболните суперсблъсъци ще бъдат в продажба в началото на месец септември.
Припомняме ви, че три от срещите - с Реал Мадрид, Валенсия и АСВЕЛ Вильорбан ще се изиграят в Ботевград.
Ето я и пълната програма на домакинските срещи на Апоел Тел Авив в Евролигата:
30.09 - 19:00 ч. - Апоел Тел Авив - Барселона
08.10 - 21:00 ч. - Апоел Тел Авив - Макаби Тел Авив
23.10 - 21:00 ч. - Апоел Тел Авив - Монако
29.10 - 20:00 ч. - Апоел Тел Авив - Партизан
11.11 - 21:00 ч. - Апоел Тел Авив - Баскония
25.11 - 20:00 ч. - Апоел Тел Авив - Реал Мадрид
04.12 - 21:00 ч. - Апоел Тел Авив - АСВЕЛ Вильорбан
16.12 - 20:00 ч. - Апоел Тел Авив - Цървена звезда
30.12 - 21:00 ч. - Апоел Тел Авив - Жалгирис
06.01 - 20:00 ч. - Апоел Тел Авив - Дубай Баскетбол
09.01 - 20:00 ч. - Апоел Тел Авив - Париж Баскетбол
20.01 - 19:30 ч. - Апоел Тел Авив - Анадолу Ефес
29.01 - 20:00 ч. - Апоел Тел Авив - Байерн Мюнхен
05.02 - 21:00 ч. - Апоел Тел Авив - Валенсия
26.02 - 20:00 ч. - Апоел Тел Авив - Олимпия Милано
19.03 - 20:00 ч. - Апоел Тел Авив - Виртус Болоня
02.04 - 20:00 ч. - Апоел Тел Авив - Панатинайкос
07.04 - 21:00 ч. - Апоел Тел Авив - Фенербахче
09.04 - 20:00 ч. - Апоел Тел Авив - Олимпиакос