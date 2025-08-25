Младенов с първа тренировка с Апоел Тел Авив (видео)

Националът Борислав Младенов започна подготовка с новия си клубен тим Апоел Тел Авив, а днес беше и първата официална тренировка на израелския гранд в София.
Отборът се подготвя във волейболната зала на Левски, а на разположение на старши треньора Димитрис Итудис са почти всички играчи, като през септември ще се присъединят и големите звезди - сръбският национал Василие Мицич и бразилският национал Бруно Кабокло.
Заниманието започна с шеги и закачки между играчи, но след това звездната селекция на Апоел се отдаде на усърдна работа на игрището.
Припомняме ви, че тимът от Израел ще играе домакинските си мачове от Евролигата в България, като ще има мачове както в "Арена София", така и в "Арена Ботевград".
Снимки: Борислав Цветанов