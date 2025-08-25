Популярни
  3. Младенов с първа тренировка с Апоел Тел Авив (видео)

Младенов с първа тренировка с Апоел Тел Авив (видео)

  • 25 авг 2025 | 15:54
Националът Борислав Младенов започна подготовка с новия си клубен тим Апоел Тел Авив, а днес беше и първата официална тренировка на израелския гранд в София.

Отборът се подготвя във волейболната зала на Левски, а на разположение на старши треньора Димитрис Итудис са почти всички играчи, като през септември ще се присъединят и големите звезди - сръбският национал Василие Мицич и бразилският национал Бруно Кабокло.

24 Тренировка на Апоел Тел Авив
24 Тренировка на Апоел Тел Авив

Заниманието започна с шеги и закачки между играчи, но след това звездната селекция на Апоел се отдаде на усърдна работа на игрището.

24 Тренировка на Апоел Тел Авив

Припомняме ви, че тимът от Израел ще играе домакинските си мачове от Евролигата в България, като ще има мачове както в "Арена София", така и в "Арена Ботевград".

Снимки: Борислав Цветанов

