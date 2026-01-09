Популярни
  • 9 яну 2026 | 19:00
  • 657
  • 0
Очаквайте на живо: Евролигата продължава с нови пет двубоя, Милър-Макинтайър в действие тази вечер

На пет срещи от 21-ия кръг на Евролигата ще имат възможността да се насладят феновете тази вечер. В действие ще видим двама български национали - голямата ни звезда Александър Везенков и американският гард с роден паспорт Коди Милър-Макинтайър.

Днешната програма започва именно с мача, в който Милър-Макинтайър и Цървена звезда гостуват на Жалгирис в Каунас от 20:00 часа българско време.

В 21:15 ч. е време за домакинския двубой на Везенков и Олимпиакос с Байерн Мюнхен.

Останалите три срещи започват в 21:30 ч. българско време.

Барселона е домакин на Партизан, Баскония приема АСВЕЛ-Вильорбан, а Олимпия Милано посреща Анадолу Ефес.

Двубоят Апоел Тел Авив - Париж пък е отложен за 3 март.

