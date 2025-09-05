Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Илайджа Брайънт пред Sportal.bg: За Боби Младенов само небето е лимит

Илайджа Брайънт пред Sportal.bg: За Боби Младенов само небето е лимит

  • 5 сеп 2025 | 23:32
  • 905
  • 0

Играчът на Апоел Тел Авив Илайджа Браянт говори след победата на неговия отбор срещу тима на Рилски Спортист тази вечер в "Арена София".

"Да, мисля, че това е нов отбор, ново предизвикателство, с нови играчи, така че, опитваме се да се научим как да играем един с друг", започна Браянт.

След това баскетболистът бе запитан за мнението му относно българския играч Борислав Младенов, който се присъедини наскоро към израелския гранд.

"Боби? В нашия отбор е много добър, много талантлив. Той е много атлетичен, много талантлив и мисля, че небето е лимит за него", каза Браянт.

Играчът сподели и впечатленията си от "Арена София", където неговият отбор ще играе тази есен в Евролигата.

"Да, много я харесвам, по-голяма е, отколкото очаквах. Когато играех в Делхи, нямахме фенове, но усещахме тяхната подкрепа в социалните мрежи и в Израел", каза Браянт.

Накрая състезателят отправи посланието си към всички, които биха искали да наблюдават Апоел в Евролигата в София през идната есен.

"Елате и ни подкрепете, наслаждавайте се на повече от най-добрата баскетболна продукция в света на Евролигата. Ще бъде много интересен сезон!", призова Браянт.

