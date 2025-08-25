Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Собственикът на Апоел Тел Авив разкри кое сериозно име може да подсили отбора

Собственикът на Апоел Тел Авив разкри кое сериозно име може да подсили отбора

  • 25 авг 2025 | 16:52
  • 374
  • 0

Собственикът на баскетболния Апоел Тел Авив Офер Янай заяви, че си пожелава финал в Евролигата срещу гръцкия Панатинайкос. Янай говори пред клубната телевизия след първата официална тренировка на израелския отбор в София, където ще води подготовка и ще играе домакинските си мачове от най-престижния европейски клубен турнир по баскетбол за мъже.

24 Тренировка на Апоел Тел Авив

"Бяхме сигурни, че ще успеем да привлечем Найджъл Хейс-Дейвис. Той имаше опция за НБА и каза, че ще опита да си осигури договор, но ако това не стане, ще дойде при нас", заяви босът на Апоел Тел Авив.

"Той все още флиртува по телефона с Итудис, така че може би ще дойде", добави Офер Янай.

"Чака ни сложен сезон, но в крайна сметка Апоел има 100-годишна идентичност. Базата е да започнем да печелим трофеи в израелското първенство. Трябва да започнеш да се чувстваш силен. В Евролигата целта ни е да завършим на едно от първите шест места или да се състезаваме в плей-ин мачовете. Целя се в 26-27 победи и вярвам, че това ще ни отведе в Топ 6. Моята мечта е финал срещу Панатинайкос", повтори собственикът на израелския баскетболен клуб.

Снимки: Борислав Цветанов

