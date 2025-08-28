Капитанът на националите: Изключително съм щастлив за Боби, надявам се да покаже своите качества в Апоел

Капитанът на мъжкия национален отбор по баскетбол Димитър Димитров не скри емоциите си докато коментира трансфера на неговия съотборник в представителния ни тим Борислав Младенов. Гардът подписа тригодишен договор с израелския гранд Апоел Тел Авив, който от този сезон ще играе в Евролигата, а ето какво каза Димитров по този повод пред камерата на Sportal.bg.

„Изключително съм щастлив за Боби, който подписа в топ отбор от Европа. Надявам се да покаже своите качества там. Не знам какъв договор е подписал там, не знам за колко време, но се надявам след този договор да има още такива оферти.“, заяви Димитров.

Снимки: Борислав Трошев