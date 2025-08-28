Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Капитанът на националите: Изключително съм щастлив за Боби, надявам се да покаже своите качества в Апоел

Капитанът на националите: Изключително съм щастлив за Боби, надявам се да покаже своите качества в Апоел

  • 28 авг 2025 | 08:58
  • 861
  • 1

Капитанът на мъжкия национален отбор по баскетбол Димитър Димитров не скри емоциите си докато коментира трансфера на неговия съотборник в представителния ни тим Борислав Младенов. Гардът подписа тригодишен договор с израелския гранд Апоел Тел Авив, който от този сезон ще играе в Евролигата, а ето какво каза Димитров по този повод пред камерата на Sportal.bg.

„Изключително съм щастлив за Боби, който подписа в топ отбор от Европа. Надявам се да покаже своите качества там. Не знам какъв договор е подписал там, не знам за колко време, но се надявам след този договор да има още такива оферти.“, заяви Димитров.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев

Още от Баскетбол

Ден 2 на ЕвроБаскет: Шампионът започва защитата на титлата, първи тестове за Янис и Дончич

Ден 2 на ЕвроБаскет: Шампионът започва защитата на титлата, първи тестове за Янис и Дончич

  • 28 авг 2025 | 07:00
  • 2981
  • 0
Сърбия с мощно начало на Евробаскет

Сърбия с мощно начало на Евробаскет

  • 27 авг 2025 | 22:58
  • 1796
  • 0
Лаури Марканен герой за Финландия в скандинавското дерби

Лаури Марканен герой за Финландия в скандинавското дерби

  • 27 авг 2025 | 22:44
  • 1381
  • 0
Победи за фаворитите в първия ден на ЕвроБаскет 2025

Победи за фаворитите в първия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 27 авг 2025 | 22:30
  • 17489
  • 1
Куриозна травма извади национал на Черна гора от мача с Германия

Куриозна травма извади национал на Черна гора от мача с Германия

  • 27 авг 2025 | 20:46
  • 1120
  • 0
Турция се развихри срещу Порзингис и компания

Турция се развихри срещу Порзингис и компания

  • 27 авг 2025 | 20:26
  • 1132
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Най-скъпата грешка на ЦСКА

Най-скъпата грешка на ЦСКА

  • 28 авг 2025 | 09:52
  • 2679
  • 0
ЦСКА привлича ляв бек от родния клуб на Меси

ЦСКА привлича ляв бек от родния клуб на Меси

  • 28 авг 2025 | 09:31
  • 3764
  • 9
Левски търси чудото в Нидерландия

Левски търси чудото в Нидерландия

  • 28 авг 2025 | 06:30
  • 10808
  • 89
Този сезон ще може да гледате Champions TV на живо в Sportal.bg

Този сезон ще може да гледате Champions TV на живо в Sportal.bg

  • 28 авг 2025 | 08:01
  • 3005
  • 1
Лудогорец трябва да се хвърли на сто процента, ако иска да влезе в основната фаза на Лига Европа

Лудогорец трябва да се хвърли на сто процента, ако иска да влезе в основната фаза на Лига Европа

  • 28 авг 2025 | 07:05
  • 4889
  • 9
В очакване на жребия за Шампионската лига

В очакване на жребия за Шампионската лига

  • 28 авг 2025 | 07:55
  • 4585
  • 5