Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Испания
  3. Испанците с възстановителна тренировка на "Васил Левски" след победата над България

Испанците с възстановителна тренировка на "Васил Левски" след победата над България

  • 5 сеп 2025 | 12:34
  • 1042
  • 0

Националният отбор на Испания проведе възстановителна тренировка след вчерашната победа над България на старта на световните квалификации. "Ла Роха" се наложи над "лъвовете" с 3:0, като и трите попадения в срещата паднаха през първото полувреме. Точни бяха Микел Оярсабал (5'), Марк Кукурея (30') и Микел Мерино (38').

България се бори, но Испания е от друга галактика
България се бори, но Испания е от друга галактика

Любопитно е, че голямата звезда на европейския шампион - Ламин Ямал, не пристигна със своите съотборници на стадион "Васил Левски". По-късно днес испанците ще летят за Турция, където в неделя (7 септември) ще изиграят втория си мач по пътя към Мондиал 2026.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Локо (Пловдив) очаква още чужденци

Локо (Пловдив) очаква още чужденци

  • 5 сеп 2025 | 09:27
  • 917
  • 0
Официално: ЦСКА 1948 представи национал на Беларус

Официално: ЦСКА 1948 представи национал на Беларус

  • 5 сеп 2025 | 09:13
  • 5383
  • 2
Ас на Лудогорец се завръща в игра след паузата

Ас на Лудогорец се завръща в игра след паузата

  • 5 сеп 2025 | 09:10
  • 1869
  • 3
Левски задържа една от звездите си с нов договор

Левски задържа една от звездите си с нов договор

  • 5 сеп 2025 | 09:05
  • 13546
  • 2
Георги Иванов: Футболистите дадоха всичко от себе си

Георги Иванов: Футболистите дадоха всичко от себе си

  • 5 сеп 2025 | 01:39
  • 15853
  • 13
Божинов: Направо настръхнах

Божинов: Направо настръхнах

  • 5 сеп 2025 | 00:39
  • 7055
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Стойчо Младенов: Не е станало нещо неочаквано, сблъскахме се с реалността

Стойчо Младенов: Не е станало нещо неочаквано, сблъскахме се с реалността

  • 5 сеп 2025 | 13:16
  • 1277
  • 1
Левски задържа една от звездите си с нов договор

Левски задържа една от звездите си с нов договор

  • 5 сеп 2025 | 09:05
  • 13546
  • 2
Стоичков: Прекарах три месеца в Ал-Насър и взех трофей, а Кристиано от три години е там и не е спечелил нищо

Стоичков: Прекарах три месеца в Ал-Насър и взех трофей, а Кристиано от три години е там и не е спечелил нищо

  • 5 сеп 2025 | 13:07
  • 3612
  • 0
Какво доведе до огромната промяна, която снощи разтърси Тотнъм

Какво доведе до огромната промяна, която снощи разтърси Тотнъм

  • 5 сеп 2025 | 10:26
  • 14236
  • 3
Ден 13 на US Open: Кои ще са финалистите при мъжете и ще има ли български финал при юношите?

Ден 13 на US Open: Кои ще са финалистите при мъжете и ще има ли български финал при юношите?

  • 5 сеп 2025 | 11:08
  • 3686
  • 0
Квалификациите за Мондиал 2026 продължават с нови десет мача

Квалификациите за Мондиал 2026 продължават с нови десет мача

  • 5 сеп 2025 | 07:36
  • 5933
  • 0