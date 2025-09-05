Испанците с възстановителна тренировка на "Васил Левски" след победата над България

Националният отбор на Испания проведе възстановителна тренировка след вчерашната победа над България на старта на световните квалификации. "Ла Роха" се наложи над "лъвовете" с 3:0, като и трите попадения в срещата паднаха през първото полувреме. Точни бяха Микел Оярсабал (5'), Марк Кукурея (30') и Микел Мерино (38').

Любопитно е, че голямата звезда на европейския шампион - Ламин Ямал, не пристигна със своите съотборници на стадион "Васил Левски". По-късно днес испанците ще летят за Турция, където в неделя (7 септември) ще изиграят втория си мач по пътя към Мондиал 2026.