Съперник на Лудогорец отнесе нова солена глоба от УЕФА и след второто си домакинство на “орлите”

Ференцварош няма късмет що се отнася до санкциите, които отнася след домакинствата си срещу Лудогорец през този сезон.
УЕФА обяви, че налага глоба на унгарския шампион в размер на 18 000 евро след срещата срещу българския първенец от основната фаза на Лига Европа, която се игра на 6 ноември и завърши 3:1 в полза на “маджарите”. Причината е, че феновете блокирали пътеходите.
Това е втора поредна санкция за Ференцварош след домакинство на Лудогорец през настоящия сезон. Двата отбора играха помежду си и през август, но в предварителните кръгове на ШЛ. Сблъсъкът в Будапеща завърши 3:0 за домакините, а след него те отнесоха глоба от 30 000 евро заради расистко поведение на феновете.