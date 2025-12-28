Популярни
  Лудогорец
  2. Лудогорец
  Съперник на Лудогорец отнесе нова солена глоба от УЕФА и след второто си домакинство на "орлите"

Съперник на Лудогорец отнесе нова солена глоба от УЕФА и след второто си домакинство на “орлите”

  • 28 дек 2025 | 11:58
  • 1781
  • 1

Ференцварош няма късмет що се отнася до санкциите, които отнася след домакинствата си срещу Лудогорец през този сезон.

УЕФА обяви, че налага глоба на унгарския шампион в размер на 18 000 евро след срещата срещу българския първенец от основната фаза на Лига Европа, която се игра на 6 ноември и завърши 3:1 в полза на “маджарите”. Причината е, че феновете блокирали пътеходите.

Това е втора поредна санкция за Ференцварош след домакинство на Лудогорец през настоящия сезон. Двата отбора играха помежду си и през август, но в предварителните кръгове на ШЛ. Сблъсъкът в Будапеща завърши 3:0 за домакините, а след него те отнесоха глоба от 30 000 евро заради расистко поведение на феновете.

