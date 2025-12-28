От Табор Сежана до Балкани – Радостин Александров за раздялата в Словения и новия проект в Косово

В студиото на Sportal.bg Радостин Александров говори открито за раздялата си със словенския Табор Сежана и за новото предизвикателство в кариерата си – косовския шампион Балкани. В разговора бяха засегнати причините за напускането му на словенския клуб, периодът му в ЦСКА 1948, както и ролята, която ще има в новия си отбор. Александров коментира още философията на старши треньора Мислав Кароглан и направи равносметка на изключително силния си период начело на Табор.

"Поканата да се присъединя към Балкани дойде неочаквано. Мислав Кароглан е новият старши треньор – хърватин с опит в Шериф Тираспол и Хайдук Сплит. Млад специалист, който вече има солидна визитка и търсеше чуждестранен помощник, за да надгради знанията си и да получи различна перспектива", разказа Александров.

Той подчерта, че решението е взето бързо след директен разговор със старши треньора и сходство във футболните им виждания.

"Проведохме разговор и се оказа, че споделяме една футболна философия. Нещата много бързо си дойдоха на мястото. Бил съм помощник на Веско Великов, Дани Моралес, Валентич и Копич в Ботев (Пловдив), така че знам какво означава тази позиция. Тук обаче Мислав иска да работим в партньорство. Той е по-напред в проекта, а аз се виждам като негов помощник, но с по-активна роля", обясни младият специалист.

Решението за напускане на Табор не е било свързано с футболни аргументи.

„Престоят ми в Табор Сежана беше изключително полезен. Поехме отбор, борещ се за оцеляване, и го превърнахме в тим, който се бори за промоция. През този период станах най-успешният треньор в Словения с най-много победи в първа и втора дивизия. Започнахме последния сезон с 10 мача без загуба, 8 поредни победи, 9 чисти мрежи и 897 минути без допуснат гол – рекорд в историята на клуба“, каза Александров.

Раздялата със словенския тим обаче е продиктувана от по-дълбоки причини.

„Не се разделихме по футболни причини. Чисто организационно и финансово не се усещаше възможност клубът да се задържи в Първа лига при евентуална промоция. Това наклони везните“, призна Александров и уточни, че раздялата е станала с взаимно уважение и без конфликти."

Логично в разговора бе засегната и темата за евентуално присъствие на български футболист в Балкани.

"Напълно възможно е да видим българин в Балкани. Препоръчал съм играч на ръководството. Ако не бях напълно убеден в качествата му, нямаше да го направя. Решенията се взимат на база професионализъм и няма компромис в това отношение", заяви Александров.

В края на разговора той отправи и послание към футболната общност.

"Пожелавам здраве на всички и повече позитивизъм. Нека продължаваме да се развиваме, да сме отворени към нови знания и да бъдем по-сплотени. Надявам се 2026 година да донесе повече добри новини за българския футбол", завърши Радостин Александров.

Новата глава в кариерата му започва с ясна визия, амбиция за развитие и желание да надгражда – както в професионален, така и в чисто човешки план.