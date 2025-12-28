Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски чака оферта от 2 млн. евро за една от своите звезди веднага след Нова година

Левски чака оферта от 2 млн. евро за една от своите звезди веднага след Нова година

  • 28 дек 2025 | 10:51
  • 967
  • 0

Израелският Апоел Йерусалим иска да привлече в състава си един поливалентния футболист на Левски Евертон Бала, пише "Мач Телеграф". 

Очаква веднага след Нова година клубът да отправи официално предложение за закупуването на атакуващия халф. Шансовете обаче тя да бъде приета са нищожни, смятат запознати с плановете за селекция на „сините“. Той се наложи като твърд титуляр в състава на Хулио Веласкес, след като се доказа на няколко позиции в атакуващ план, включително и като централен нападател в някои мачове. В момента цената на Бала се движи около 2 милиона евро и отборът от Йерусалим едва ли може да си я позволи.

Припомняме, че Бала подписа двегодишен договор с Левски в началото на годината. Преди това той игра като преотстъпен при „сините“ и на „Герена“ решиха да активират клаузата за откупуване в размер на 200 000 евро.

Митов отново не запази суха мрежа, но Абърдийн измъкна важна точка

Ясно е кога Спартак започва зимна подготовка

Александър Дюлгеров се раздели емоционално с Пирин

Херо поглежда към пазара в Бразилия

Локо се чуди за защитник, който нямаше никакъв късмет на "Лаута"

Локо (Пд) се е насочил към двама бивши играчи на Ботев

В Казахстан разкриха колко ЦСКА ще плати за Ебонг

От Табор Сежана до Балкани – Радостин Александров за раздялата в Словения и новия проект в Косово

Милан може да се качи временно на върха в Серия А при победа срещу Верона

Дерби в Ботевград слага начало на кръг №14 в Sesame НБЛ

Интер няма право на грешка срещу Аталанта

