Левски чака оферта от 2 млн. евро за една от своите звезди веднага след Нова година

Израелският Апоел Йерусалим иска да привлече в състава си един поливалентния футболист на Левски Евертон Бала, пише "Мач Телеграф".

Очаква веднага след Нова година клубът да отправи официално предложение за закупуването на атакуващия халф. Шансовете обаче тя да бъде приета са нищожни, смятат запознати с плановете за селекция на „сините“. Той се наложи като твърд титуляр в състава на Хулио Веласкес, след като се доказа на няколко позиции в атакуващ план, включително и като централен нападател в някои мачове. В момента цената на Бала се движи около 2 милиона евро и отборът от Йерусалим едва ли може да си я позволи.

Припомняме, че Бала подписа двегодишен договор с Левски в началото на годината. Преди това той игра като преотстъпен при „сините“ и на „Герена“ решиха да активират клаузата за откупуване в размер на 200 000 евро.