В Казахстан разкриха колко ЦСКА ще плати за Ебонг

От ЦСКА ще платят трансферна сума за привличането на Макс Ебонг. Според информации от Казахстан, досегашният му тим Астана ще получи 500 000 долара за правата на халфа.

"Футболният клуб Астана е решил да подобри финансовото си състояние, като реализира приход от трансфера на беларуския полузащитник Макс Ебонг.

Футболистите и треньорите на Астана не са получавали заплати от септември тази година. Освен това клубът има и задължения към отбора под формата на неизплатени премии.

Ебонг се присъедини към Астана през 2020 година. Той е изиграл 125 мача в казахстанската Висша лига, в които е отбелязал 10 гола и е направил 21 асистенции. Договорът му с българския ЦСКА е за срок от три години“, пише местното издание asnews.kz.