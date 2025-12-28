Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. В Казахстан разкриха колко ЦСКА ще плати за Ебонг

В Казахстан разкриха колко ЦСКА ще плати за Ебонг

  • 28 дек 2025 | 10:22
  • 3181
  • 1

От ЦСКА ще платят трансферна сума за привличането на Макс Ебонг. Според информации от Казахстан, досегашният му тим Астана ще получи 500 000 долара за правата на халфа.

"Футболният клуб Астана е решил да подобри финансовото си състояние, като реализира приход от трансфера на беларуския полузащитник Макс Ебонг.

Футболистите и треньорите на Астана не са получавали заплати от септември тази година. Освен това клубът има и задължения към отбора под формата на неизплатени премии.

Ебонг се присъедини към Астана през 2020 година. Той е изиграл 125 мача в казахстанската Висша лига, в които е отбелязал 10 гола и е направил 21 асистенции. Договорът му с българския ЦСКА е за срок от три години“, пише местното издание asnews.kz.

