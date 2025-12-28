Монтана обяви подготовката - ще играе с Лениноградец

От Монтана обявиха програмата за зимната подготовка на отбора. Футболистите се събират за първа тренировка на 5 януари и през следващите две седмици ще се готвят на клубната си база.

На 20-ти новакът в efbet Лига заминава на десетдневен лагер в турския курорт Сиде, къето ще изиграе три контролни срещи. Първата е на 23 януари с Лапи (Косово), следват проверки с румънския Сепси (26.01.) и с руския Лениноградец (29.01.). Серията контроли стартира на 17 януари срещу втородивизионния Спартак (Плевен).