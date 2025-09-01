Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Испания
  3. Ключов халф на ПСЖ отпадна от състава на Испания за мача с България

Ключов халф на ПСЖ отпадна от състава на Испания за мача с България

  • 1 сеп 2025 | 19:52
  • 4084
  • 1

Полузащитникът на Испания Фабиан Руис няма да бъде на разположение на селекционера Луис де ла Фуенте за гостуванията от световните квалификации срещу България (4 септември) и Турция (7 септември), съобщиха от местната футболна федерация.

Фабиан отпадна от състава на националния отбор. Полузащитникът пристигна с мускулни болки и след реализираните прегледи от медицинския щаб напуска нашия лагер”, гласи краткото изявление на Кралската испанска футболна федерация, откъдето не обявиха, че ще бъде повикан заместник.

29-годишният Руис е не само ключов футболист за Испания, но и за европейския клубен първенец Пари Сен Жермен. През миналия сезон той изигра общо 61 мача за френския шампион, а от началото на тази кампания е записал 4 двубоя за клуба. С екипа на “Ла Фурия Роха” има 39 срещи с 6 гола и 11 асистенции, като беше титуляр в почти всички мачове при триумфа на тима на Евро 2024. Халфът е вторият контузен играч сред повиканите от Де ла Фуенте след Гави от Барселона, който беше заменен от полузащитника на Байер (Леверкузен) Алейш Гарсия.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Трансферният прозорец се затвори почти навсякъде, в Испания все още има време за сделки (следете тук)

Трансферният прозорец се затвори почти навсякъде, в Испания все още има време за сделки (следете тук)

  • 1 сеп 2025 | 21:00
  • 133987
  • 14
Бербатов също коментира уволнението на Тен Хаг, от Леверкузен вече имат вариант за нов треньор

Бербатов също коментира уволнението на Тен Хаг, от Леверкузен вече имат вариант за нов треньор

  • 1 сеп 2025 | 15:55
  • 8000
  • 6
Нюкасъл веднага продава един от нападателите си

Нюкасъл веднага продава един от нападателите си

  • 1 сеп 2025 | 15:50
  • 6958
  • 0
Астън Вила официално представи Линдельоф

Астън Вила официално представи Линдельоф

  • 1 сеп 2025 | 15:47
  • 3027
  • 0
Милан уреди млад защитник от Германия

Милан уреди млад защитник от Германия

  • 1 сеп 2025 | 15:42
  • 2435
  • 0
Бивш нападател на Барселона и Манчестър Юн се завръща в Ла Лига

Бивш нападател на Барселона и Манчестър Юн се завръща в Ла Лига

  • 1 сеп 2025 | 15:31
  • 3008
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Трансферният прозорец се затвори почти навсякъде, в Испания все още има време за сделки (следете тук)

Трансферният прозорец се затвори почти навсякъде, в Испания все още има време за сделки (следете тук)

  • 1 сеп 2025 | 21:00
  • 133987
  • 14
Илиан Илиев: Можем да спечелим самочувствие срещу Испания

Илиан Илиев: Можем да спечелим самочувствие срещу Испания

  • 1 сеп 2025 | 17:22
  • 25344
  • 48
Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

  • 1 сеп 2025 | 16:22
  • 30778
  • 0
Наполи обяви сделката си с Манчестър Юнайтед за нападател

Наполи обяви сделката си с Манчестър Юнайтед за нападател

  • 1 сеп 2025 | 20:52
  • 1790
  • 0
Ден 6 на ЕвроБаскет, следете развоя на мачовете със Sportal.bg

Ден 6 на ЕвроБаскет, следете развоя на мачовете със Sportal.bg

  • 1 сеп 2025 | 20:00
  • 8131
  • 0