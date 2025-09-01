Ключов халф на ПСЖ отпадна от състава на Испания за мача с България

Полузащитникът на Испания Фабиан Руис няма да бъде на разположение на селекционера Луис де ла Фуенте за гостуванията от световните квалификации срещу България (4 септември) и Турция (7 септември), съобщиха от местната футболна федерация.

“Фабиан отпадна от състава на националния отбор. Полузащитникът пристигна с мускулни болки и след реализираните прегледи от медицинския щаб напуска нашия лагер”, гласи краткото изявление на Кралската испанска футболна федерация, откъдето не обявиха, че ще бъде повикан заместник.

29-годишният Руис е не само ключов футболист за Испания, но и за европейския клубен първенец Пари Сен Жермен. През миналия сезон той изигра общо 61 мача за френския шампион, а от началото на тази кампания е записал 4 двубоя за клуба. С екипа на “Ла Фурия Роха” има 39 срещи с 6 гола и 11 асистенции, като беше титуляр в почти всички мачове при триумфа на тима на Евро 2024. Халфът е вторият контузен играч сред повиканите от Де ла Фуенте след Гави от Барселона, който беше заменен от полузащитника на Байер (Леверкузен) Алейш Гарсия.

Снимки: Gettyimages