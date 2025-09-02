Популярни
България излиза със "син" гръбнак срещу Испания

  • 2 сеп 2025 | 09:35
  • 2163
  • 0
Вратарят на Левски Светослав Вуцов е гласен за титуляр срещу Испания, съобщава „Тема Спорт“. Стражът на “сините” се очаква да бъде предпочетен пред Димитър Митов от Абърдийн. Основната причина е моментната форма на двамата, като това е било водещо при предпочитанията на треньора на вратарите Красимир Колев. Вуцов изнесе силни мачове с Левски в Европа и efbet Лига, докато Митов допусна доста голове и имаше някои неубедителни изяви. Последните – при тежката загуба с 0:3 от ФКСБ в Букурещ. От началото на сезона той е пазил в 6 двубоя на Абърдийн във всички турнири, в които инкасира 10 гола и запази само една суха мрежа – срещу втородивизионния Мортън за Купата на лигата.

След трансфера си в Левски Вуцов израства с всеки изминал двубой и дава сигурност на защитата пред себе си. Един от нея – централният бранител Кристиан Димитров – също се очаква да е титуляр в четвъртък вечер срещу Ла Фурия Роха. За негов партньор ще се избира между Живко Атанасов от Черно море и Емил Ценов от ЦСКА 1948, който е почти сигурно ново попълнение на руския Оренбург.

След като пропусна контролите през юни с Кипър и Гърция заради контузия, капитанът на “трикольорите” Кирил Десподов ще се завърне сред стартовите 11. С шансове за титулярно място са и другите двама от „Герена“ – Радослав Кирилов и Марин Петков. Техните обаче са доста по-малко от на Вуцов и Димитров.

В средата на терена на този етап без алтернатива са Ивайло Чочев от Лудогорец и единственият ни футболист в топлигите – Илия Груев от Лийдс. На този етап няма проблеми с контузени играчи в лагера на нашите в Бояна.

