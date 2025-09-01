Ямал и останалите национали на Испания се събраха на лагер преди гостуването в София

Националите на Испания се събраха днес на лагер преди старта на световните квалификации в група “E”. Европейските шампиони излизат срещу българския тим в София в четвъртък вечер, а след това на 7 септември ще гостуват и на Турция.

Слушай на живо: България - Испания

Базата на отбора е в близост до Мадрид. Там тази вечер от 20:00 часа Ламин Ямал и компания ще проведат открита тренировка.

Единствен Педро Поро не се появи навреме заради лични ангажименти, но ще го направи по-късно през деня.

Испанците летят към България в сряда.