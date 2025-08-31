Илиев: Благодаря на Христо Стоичков! Футболистите трябва да знаят, че представляват цялата нация

Селекционерът на националния отбор по футбол Илиан Илиев коментира предстоящия старт на световните квалификации за участие на Мондиал 2026 в предаването "Арена спорт" на БНТ.

На 4-ти септември „трикольорите“ приемат у дома европейския първенец Испания, а три дни по-късно гостуват на Грузия. Последният отбор в групата ни е Турция.

"Благодаря на Христо Стоичков за хубавите думи за нас и за подкрепата, която оказва за националния отбор. Футболистите трябва да знаят, че представляват цялата нация и че трябва да дадат максимума от себе си. С характер и вяра можем да излезем от тази ситуация. Знаем, че Испания са един от най-класните отбори не само в Европа, но и в света, няма да а е лесно, но ние трябва да покажем дух, характер и отговорност пред цялата нация“, сподели Илиев.

Селекционерът коментира и настроението в състава.

"Все още не можем да го усетим, имаме малко футболисти на разположение, днес започват да пристигат повечето, както и утре. Може би във вторник ще съберем целия отбор, да ги запознаем с Испания, колкото и да ги познават. Ще имаме тренировки вторник и сряда, в които ще опитаме да придадем нашите идеи за мача с Испания“, категоричен е селекционерът.

Илиан Илиев коментира и духа и аргументите в нашия състав.

"Със сигурност като футболни аргументи Испания ни превъзходжа, не само нас, а и много отбори. Колективен дух, себераздаване - детайлите ще бъдат важни. Да не се оставят празни пространства. Да направим усилия в дефанзивен план и да се възползваме от пространствата, които евентуално ще имаме“, обоснова се треньорът.

Илиев коментира и факта, че за мача са продадени 40 000 билета.

"Трудно можем да гадаем как това ще повлияе, за нас е важно хората да ни подкрепят. Със сигурност този голям интерес е към звездите на Испания, да ги видят хората на живо. Надявам се ние да използваме този интерес към мача и хората, които идват, да видят нашия отговор. Някои футболисти със сигурност може да им е единствения мач със световен и европейски отбор в кариерата“, каза Илиев.

Селекционерът не смята, че ще има прекалено голям респект към състава на Испания.

"Не вярвам това да се случи. Имаме няколко дни да настроим отбора за здрава битка. Ще играем срещу Грузия и Турция също, а това са два от най-прогресиращите отбори в Европа. Трябва да изиграем отговорно тези срещи, да не изброявам имената на футболистите. Това трябва да ни е опорна точка. Българският колективен дух и характер трябва да го вкараме в мача“, убеден е наставникът.

Той е убеден, че не очаква Испания да подцени мача в София.

"Испания не подценява нито един мач. Играят световна квалификация, ще се класира само първият. Не искат да подценяват нещата. Знаят какви отбори ще срещнат в групата, никой не е очаквал да си правят експерименти. В контроли може би, но в квалификации никой не може да си помисли да подцени мача“, сподели треньорът на Черно море.

Илиев вярва, че можем да изненадаме селекцията на Испания.

"Доста гледахме Испания, ние трябва да бягаме много, изхождам от последните контролни мачове. Тези мачове, първата идея е, че трябва да се влезе със съзнанието че трябва да се тича много, те обичат да държат топката, контролът им е много добър, ако не сме агресивни в дефанзивен план, трябва да се опитваме да играем с топката, когато е в нас. Да си помагаме в отделните звена, да използваме празните пространства, които теоретично ще имаме“, добави Илиев.

Селекционерът беше попитан и за конкуренцията в националния отбор, конкретно за вратарския пост между Митов и Вуцов.

"За всеки един треньор е добре да има конкуренция, добре е да е здравословна и да дава резултат на терена. Няма да говоря в конкретика за нито един пост, има още дни. Ще преценяваме за всеки отбор отделно. Който и да играе трябва да осъзнава, че е световна квалификация, а не контролна среща. Квалификациите са изключително важни за самочувствието на отбора“, категоричен е треньорът на "лъвовете".

В заключение той каза дали е реалистично да мислим за класиране на голям форум.

"Със сигурност ако кажа, че имаме шансове, ще излъжа. Нещата, които ги казах, че трябва да вкараме български дух, който е поизгубен последно време, трябва да го вкараме. В следствие на това ще имаме резултатите на отбора. Вярата в силите се връща с характер“, завърши Илиан Илиев.