Един от капитаните на Байерн (Мюнхен) Йошуа Кимих отправи остри критики към ръководителите в клуба заради публичното отношение към Джамал Мусиала и неговото здравословното състояние. Опитният полузащитник изрази своето възмущение непосредствено след поражението с 1:2 от Лил в Шампионската лига.
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Кимих подчерта, че клубът е прекрачил граници, които не подобават на институция от подобен ранг, очевидно визирайки последните коментари на Ули Хьонес и Карл-Хайнц Румениге. „Никога не бива да се допуска един състезател да бъде излаган публично по този начин и да понася цялата тежест върху себе си. Това е напълно неприемливо и не отговаря на идентичността на Байерн", заяви Кимих след снощното поражение.
Опитният 31-годишен полузащитник призна, че разбира притесненията на ръководството от чисто спортно-техническа гледна точка, но защити категорично съотборника си. „Джамал изнесе отбора на гърба си по време на Европейското първенство, получи емблематичния номер десет и в клуба, и в националния отбор. След това обаче го сполетяха мускулна травма, заболяване и нова тежка контузия. За последната година и половина той почти няма възможност да навърже четири или пет поредни двубоя. Напълно нормално е в такава ситуация да не е в познатата си форма. Сигурен съм, че ще успее да се завърне такъв, какъвто го познаваме“, коментира Кимих.
Капитанът бе категоричен, че подобни разговори трябва да останат вътре в клуба: „Байерн винаги е на първо място, но клубът не е по-голям от личността, от човека. Разбираемо е, че клубът може да е загрижен заради заболяването. Това, което не разбирам, е начинът, по който това се съобщава публично. Тези въпроси трябва да се обсъждат при закрити врата с Джамал и неговите представители. Най-важното е той да идва с желание всеки ден на тренировъчната база на "Зебенер Щрасе" и да изпитва удоволствие от играта. Понякога си мислиш, че можеш да се върнеш на терена и веднага да решиш изхода на мача. Не мисля, че трябва да очакваме чудеса в момента, и това важи не само за Джамал, но и за всички останали контузени играчи, които рано или късно ще се завърнат. Мусиала работи изключително усърдно, изключителен професионалист е и всички ние заставаме на 100% зад него.“
„Мисля, че тук е важно да се направи разграничение. Когато става въпрос за представянето ни като играчи, критиките винаги са справедливи. Това е напълно легитимно и трябва да сме способни да го приемем. Това е част от работата... Но тук ставаше въпрос за друга тема. И мисля, че това е нещо, което трябва да се разреши вътрешно, около масата за преговори, а не да се разглежда публично. Особено в клуб като Байерн (Мюнхен), който би трябвало да символизира точно това: да бъдем едно семейство и да се държим заедно, особено в момент като този. Бях искрено много изненадан от това, което се случи. Казвам това, макар че и аз самият съм преживял труден период, включително такъв, който се разигра публично.
Тогава също мислех, че нещата са стигнали до точка, от която вече няма връщане назад. Но от собствен опит мога да кажа, че ако седнем заедно и проведем разумни, конструктивни разговори, доверието може да бъде възстановено. Ето защо се надявам и вярвам, че тази ситуация ще бъде разрешена вътрешно и че засегнатите страни ще намерят начин да се сближат отново. Както казах, Джамал има нашата пълна подкрепа, 100%. И вярвам – всъщност съм убеден – че той има и подкрепата на клуба, дори ако някои лица са изразили различно мнение", каза още Кимих.
Вчера Байерн излезе с официална позиция, че здравето на Мусиала остава абсолютен приоритет и двете страни са имали конструктивна среща.
Що се отнася до загубата от Лил, Кимих каза: "Смятам, че първото полувреме беше добро, всъщност – много добро. Едва ли им дадохме шансове, но и ние имахме няколко добри възможности. Мисля, че играта се развиваше предимно в половината на противника. В сравнение с това, представянето ни през второто полувреме беше съвсем различно. Вече не отнемахме топката високо на терена, пресингът ни не беше толкова ефективен и допуснахме твърде много в отбрана. Въпреки кадровите ни проблеми, трябва да се каже, че днес имахме достатъчно качество в отбора, за да спечелим този мач.“Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago