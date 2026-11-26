Кимих скочи на ръководството на Байерн заради казуса с Мусиала

Един от капитаните на Байерн (Мюнхен) Йошуа Кимих отправи остри критики към ръководителите в клуба заради публичното отношение към Джамал Мусиала и неговото здравословното състояние. Опитният полузащитник изрази своето възмущение непосредствено след поражението с 1:2 от Лил в Шампионската лига.

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Кимих подчерта, че клубът е прекрачил граници, които не подобават на институция от подобен ранг, очевидно визирайки последните коментари на Ули Хьонес и Карл-Хайнц Румениге. „Никога не бива да се допуска един състезател да бъде излаган публично по този начин и да понася цялата тежест върху себе си. Това е напълно неприемливо и не отговаря на идентичността на Байерн", заяви Кимих след снощното поражение.

Joshua Kimmich criticizes the club's handling of Jamal Musiala's situation: "What I don't understand is the way this is being communicated publicly. That's a no-go and not Bayern-like. It must never happen that a player is dragged into it" [@_kochmaximilian] https://t.co/XhAp9ZwOpJ — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 25, 2026

Опитният 31-годишен полузащитник призна, че разбира притесненията на ръководството от чисто спортно-техническа гледна точка, но защити категорично съотборника си. „Джамал изнесе отбора на гърба си по време на Европейското първенство, получи емблематичния номер десет и в клуба, и в националния отбор. След това обаче го сполетяха мускулна травма, заболяване и нова тежка контузия. За последната година и половина той почти няма възможност да навърже четири или пет поредни двубоя. Напълно нормално е в такава ситуация да не е в познатата си форма. Сигурен съм, че ще успее да се завърне такъв, какъвто го познаваме“, коментира Кимих.

Капитанът бе категоричен, че подобни разговори трябва да останат вътре в клуба: „Байерн винаги е на първо място, но клубът не е по-голям от личността, от човека. Разбираемо е, че клубът може да е загрижен заради заболяването. Това, което не разбирам, е начинът, по който това се съобщава публично. Тези въпроси трябва да се обсъждат при закрити врата с Джамал и неговите представители. Най-важното е той да идва с желание всеки ден на тренировъчната база на "Зебенер Щрасе" и да изпитва удоволствие от играта. Понякога си мислиш, че можеш да се върнеш на терена и веднага да решиш изхода на мача. Не мисля, че трябва да очакваме чудеса в момента, и това важи не само за Джамал, но и за всички останали контузени играчи, които рано или късно ще се завърнат. Мусиала работи изключително усърдно, изключителен професионалист е и всички ние заставаме на 100% зад него.“

Joshua Kimmich's full statement on Jamal Musiala: "Generally speaking, you have to look at the situation from different perspectives. I have absolute understanding for the fact that this is not an easy situation for a club either. Of course, I've witnessed Jamal's journey over the past two years. I mean, he carried us at the Euros and was our standout player afterwards. Then he signed a contract extension, was given the number 10 shirt here and with the German national team. Then came the first muscle injury. I can speak from personal experience: when you extend your contract, especially at that age, it's not about sitting back and enjoying the next five years. Rather, it's a source of motivation and a responsibility you want to live up to. Then Jamal had the illness and the serious injury. We mustn't forget that over the past year and a half, I don't think he's managed to play four or five games in a row. So it's understandable to some extent that he's not performing at his usual level. And it's also understandable that the club might be concerned because of the illness. What I don't understand is the way this is being communicated publicly. It must never happen that a player is made to bear the brunt of it. Of course, the club always comes first and is bigger than us as players, but it's not bigger than the person. And that's an absolute no-go. It's also not the Bayern way. Especially at this particular time, when I've often emphasised how special this club is. Even in my own situation, the club was incredibly special. You could really feel that this sense of togetherness was being lived out. What happened now is something that simply must never happen in this way. I find it completely incomprehensible." • Those are very strong words. Have you also expressed this internally? Kimmich: "Yes, absolutely. As I said, I understand the club's situation as well. Nevertheless, I think this is something that should be discussed behind closed doors, something you can address with Jamal's agent or with Jamal himself. And I think the other side is open to that as well. I believe I've also read that they've met and are supposed to issue a statement." • Have you spoken to Jamal? Have you said anything to him? Kimmich: "Honestly, I get the impression that Jamal isn't even aware of everything that's going on out there. I think that's actually a good thing. Of course, there has been a certain amount of discussion. For me, the most important thing is that he comes to Säbener Straße every day and enjoys playing football. I think that's the most important thing in his situation. We mustn't forget that he underwent another operation in the summer and then suffered another injury afterwards. But I see him and spend time with him every day. I see how he works and how hard he works. That's another important aspect of the situation. It's not as though he's having problems because he's unprofessional. Quite the opposite: he's here every day, naturally wants to get the very best out of himself, works extremely hard every day and, I think, genuinely enjoys being part of our team. I hope he knows that all of us are 100% behind him, both the team and the club officials" — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 25, 2026

„Мисля, че тук е важно да се направи разграничение. Когато става въпрос за представянето ни като играчи, критиките винаги са справедливи. Това е напълно легитимно и трябва да сме способни да го приемем. Това е част от работата... Но тук ставаше въпрос за друга тема. И мисля, че това е нещо, което трябва да се разреши вътрешно, около масата за преговори, а не да се разглежда публично. Особено в клуб като Байерн (Мюнхен), който би трябвало да символизира точно това: да бъдем едно семейство и да се държим заедно, особено в момент като този. Бях искрено много изненадан от това, което се случи. Казвам това, макар че и аз самият съм преживял труден период, включително такъв, който се разигра публично.

Тогава също мислех, че нещата са стигнали до точка, от която вече няма връщане назад. Но от собствен опит мога да кажа, че ако седнем заедно и проведем разумни, конструктивни разговори, доверието може да бъде възстановено. Ето защо се надявам и вярвам, че тази ситуация ще бъде разрешена вътрешно и че засегнатите страни ще намерят начин да се сближат отново. Както казах, Джамал има нашата пълна подкрепа, 100%. И вярвам – всъщност съм убеден – че той има и подкрепата на клуба, дори ако някои лица са изразили различно мнение", каза още Кимих.

Kimmich on what he didn't like about the public comments by Bayern bosses: "I think it's important to make a distinction here. When it comes to our performances as players, criticism is always fair. That's perfectly legitimate, and we have to be able to accept it. That's part of the business.. But this was about a different topic. And I think that's something that should be resolved internally, around the table, rather than being dealt with publicly. Especially at a club like Bayern Munich, which is supposed to stand for exactly that: being a family and sticking together, particularly at a time like this. I was genuinely very surprised by what happened. That said, I've also been through a difficult period myself, including one that played out publicly. At the time, I also thought that things had reached a point where they could never be put back together. But I can say from experience that if you sit down together and have sensible, constructive conversations, trust can be rebuilt. That's why I hope and believe that this situation will be resolved internally and that the parties involved will find their way back together. As I said, Jamal has our full backing, 100%. And I believe – in fact, I'm convinced – that he has the club's backing as well, even if certain individuals have expressed different views." — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 25, 2026

Вчера Байерн излезе с официална позиция, че здравето на Мусиала остава абсолютен приоритет и двете страни са имали конструктивна среща.

Що се отнася до загубата от Лил, Кимих каза: "Смятам, че първото полувреме беше добро, всъщност – много добро. Едва ли им дадохме шансове, но и ние имахме няколко добри възможности. Мисля, че играта се развиваше предимно в половината на противника. В сравнение с това, представянето ни през второто полувреме беше съвсем различно. Вече не отнемахме топката високо на терена, пресингът ни не беше толкова ефективен и допуснахме твърде много в отбрана. Въпреки кадровите ни проблеми, трябва да се каже, че днес имахме достатъчно качество в отбора, за да спечелим този мач.“

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Снимки: Imago