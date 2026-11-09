Ули Хьонес: В дилема сме за Мусиала, имам 50% принос за головете на Карл

Почетният президент на Байерн (Мюнхен) Ули Хьонес в типичния си стил даде любопитни изявления пред обществената баварска телевизия BR24. Колоритният бос говори за важните теми при шампионите като състоянието на треньора Венсан Компани и младата звезда Джамал Мусиала, новия носител на "Златната топка" Хари Кейн и представянето напоследък на големия талант Ленарт Карл.

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За състоянието на Джамал Мусиала Хьонес казва: "Намираме се в дилема с него. Той страда от заболяване, което не може просто така да бъде излекувано, но до известна степен може да се контролира с медикаменти. Въпреки това остава несигурно дали някога ще възвърне нивото на игра, което е имал някога...

Uli Hoeneß spoke today about Jamal Musiala's condition: "With Musiala, the situation is completely different [to Vincent Kompany]. We're in a dilemma there. He has an illness that cannot simply be cured, but can be managed to some extent with medication" Hoeneß then left it open whether Musiala can ever regain his best form: "But whether he will ever regain the level of performance he once had..." Hoeneß also explained that Musiala's illness was not covered by the insurance in his contract: "Just imagine if FC Bayern were now to question his contract and say: What he is capable of delivering now is no longer what was stipulated in the contract." [@BR24 via @tonline] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 8, 2026

Хьонес засегна и деликатната тема за договора на футболиста. През февруари 2025 година Мусиала удължи контракта си с Байерн до 2030 година, като според информациите в медиите получава около 25 милиона евро годишно, което го прави един от най-скъпоплатените играчи в състава. „Той продължава да получава заплатата си, но представете си Байерн да постави под въпрос договора му. Това, което може да покаже сега, вече не отговаря на записаното в него“, каза почетният президент на клуба. Той обаче не обяви Байерн наистина да подготвя промяна по контракта.

Здравословни проблеми не подминаха и старши треньора на Байерн Венсан Компани. Белгийският наставник отсъства от скамейката, след като преди повече от две седмици колабира заради възпаление на мозъчните обвивки. Хьонес смята, че усложненията може да са свързани с недоизлекуван грип. „Това много ни тревожи, макар да не мисля, че е чак толкова сериозно. Смятам, че ставаше дума за доста лошо излекуван грип, който впоследствие се разви в менингит. Това е нещо, което се лекува“, сподели той.

Uli Hoeneß on Harry Kane: "He is a good character. In the past, we lost a lot of players to the Premier League because it was seen as the promised land. Nowadays, we're getting many more players from England. And when you speak to Harry, he says: 'My family feels safe here, the healthcare system is excellent. I can walk around the streets without being afraid.'" [@br24] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 8, 2026

Според Хьонес Компани е изложен и на извънредно работно натоварване. „Подложен е на огромен стрес. Работи по дванадесет часа на ден, шест дни в седмицата“, предупреди той. Същевременно той изрази увереност, че белгийският треньор ще се върне начело на Байерн след паузата за националните отбори, след около две до три седмици.

Хьонес е поредният ръководител в Байерн, който не пести похвалите към новия носител на "Златната топка" Хари Кейн. "Той е добър човек. В миналото загубихме много играчи, които отидоха в Премиър лийг, защото тя се възприемаше като „обетованата земя“. Днес привличаме много повече играчи от Англия. А когато говориш с Хари, той казва: „Семейството ми се чувства в безопасност тук, системата на здравеопазването е отлична. Мога да се разхождам по улиците, без да се страхувам.“

Uli Hoeneß on Lennart Karl's celebration and whether he felt it was aimed at him following his criticism: "That doesn't bother me. I think I played a part in 50% of his goals in recent days because someone made a comment about his private life. We also have a responsibility to give young players guidance. I have so much experience, and if an 18-year-old can't learn something from me, then we might as well give up. People in charge at the clubs are responsible for bringing young players back down to earth a little bit. I don't need to do anything with someone like Harry Kane. But with an 18-year-old who has no experience dealing with these outside influences, those in positions of responsibility – and I see myself as one of them – sometimes have to speak up." [@br24] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 8, 2026

Същевременно почетният президент на Байерн направи интересни коментари за големия талант Ленарт Карл, който през изминалата седмица вкара последователно срещу Атлетико Мадрид и Майнц 05: "Ние, по-опитните в клуба, сме длъжни да напътстваме младите футболисти. Смятам, че съм отговорен за 50% от головете му през последните дни, след като се появиха коментари за личния му живот и че прекарва твърде много време в социалните мрежи. Проведох с него изключително сериозен разговор.

Имам огромен опит и ако един 18-годишен младеж вече не приема съвети от мен, тогава по-добре да спрем. Ръководителите в клубовете носят отговорността да върнат младите играчи малко на земята. С някой като Хари Кейн не ми се налага да правя нищо. Но с 18-годишен, който няма опит в справянето с тези външни влияния, хората на отговорни позиции – а аз се считам за един от тях – понякога трябва да се намесят".

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Снимки: Gettyimages