Байерн: Здравето на Мусиала е над всичко останало

От Байерн излязоха с официална позиция за Джамал Мусиала. Последните дни здравословното състояние на футболиста стана повод за множество реакции след изказванията на Ули Хьонес и Карл-Хайнц Румениге, които заявиха, че е Мусиала едва ли ще се върне към познатото си ниво и при това положение заплатата му вече не отговаря на представянето му.

“Вчера (вторник) се проведе конструктивна среща между Байерн (Мюнхен) и представителите на Джамал Мусиала. За двете страни здравето на играча е над всичко останало. Мусиала получава пълна подкрепа по пътя към своето възстановяване”, заявиха клуба.

Vor Abflug nach Lille: Konstruktiver Austausch mit Musiala-Management Am gestrigen Dienstag fand zwischen dem FC Bayern München und dem Management von Jamal Musiala ein konstruktives Gespräch statt. Die Gesundheit des Spielers steht für beide Seiten über allem. Jamal Musiala erhält auf seinem Weg zurück die volle Unterstützung. Weil es in den vergangenen Tagen viele Gerüchte gab, stellen der FC Bayern und die Jamal betreuende Agentur 11WINS klar: Jamal Musiala wurde erstmals wegen Absence-artiger Symptome am 22. April 2025 untersucht. Dies geschah in Absprache mit dem FC Bayern und seiner medizinischen Abteilung unmittelbar nach erstmaligem Auftreten der neurologischen Symptomatik. Der FC Bayern und das Management von Jamal Musiala haben sich darauf verständigt, die Gespräche partnerschaftlich und vertraulich fortzusetzen. — FC Bayern München (@FCBayern) November 25, 2026

“Предвид многобройните слухове през последните дни, ФК Байерн и 11WINS – агенцията, представляваща Джамал, биха искали да внесат яснота: Джамал Мусиала е преминал първоначален преглед на 22 април 2025 г. поради симптоми, наподобяващи абсанси. Това се случи в координация с ФК Байерн и медицинския екип на клуба, непосредствено след първата поява на неврологичните симптоми.ФК Байерн и представителите на Мусиала се споразумяха да продължат разговорите в дух на партньорство и при пълна поверителност”, се допълва в изявлението на Байерн.

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