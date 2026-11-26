Компани: Трябва да се борим, за да си върнем формата

Старши треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани коментира първото поражение на баварците от началото на сезона – с 1:2 при гостуването на Лил в Шампионската лига. Белгийският специалист анализира представянето на своите възпитаници през двете полувремена и призова отбора да остане единен в стремежа си да възвърне предишната си форма.

„Първото полувреме беше точно такова, каквото очаквахме в този мач. Показахме силните си страни, но и някои слабости. Като цяло то беше добро. През второто полувреме просто не успявахме да намерим своя ритъм, а това води до невъзможността да играеш с желаната свобода, да намираш пространствата, които търсиш, и спокойно да доведеш мача до края“, заяви Компани.

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Наставникът на германския гранд бе категоричен, че отборът му не е трябвало да допуска второто попадение, но не постави под съмнение усилията на своите футболисти.

„Това, разбира се, е част от футбола. Трябва да играеш правилно до последната минута. Стараехме се. Въпросът не е в енергията или в нещо подобно, в това отношение няма никакви оправдания. Вторият гол в никакъв случай не трябваше да влиза в нашата врата. Но познавам подобни ситуации и знам какво означават те. Трябва да се борим, за да си върнем предишната форма. Да бъдем едно цяло, да се борим и дори да изпитваме удоволствие от тази борба. Това е част от играта."

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Компани даде за пример Пари Сен Жермен, за да подчертае, че резултатите в основната фаза на Шампионската ли не са определящи за крайния успех в надпреварата.

„Изходът от кампанията не беше решен днес. ПСЖ дори не попадаше сред първите осем отбора и въпреки това два пъти спечели Шампионската лига в новия формат. Не се опитвам да подсладя горчивия хап, но победителят в турнираа не се определя в този ден. Каквото и да говорим обаче, загубата все пак боли малко“, завърши Компани.

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Снимки: Imago