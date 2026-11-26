Петият кръг в Лига Европа предлага изобилие от интересни мачове

С 18 двубоя днес ще се изиграе петият кръг от основната фаза на Лига Европа. Бенфика, Борнемут и Ференцварош ще се опитат да продължат безупречното си представяне в надпреварата, докато европейски грандове като Милан, Селтик и Марсилия се нуждаят от точки, за да подобрят позициите си в класирането.

За българските любители на футбола най-голям интерес представлява гостуването на Левски на Марсилия. „Сините“ заемат 10-о място със 7 точки, докато френският гранд има едва три точки след първите си четири срещи. Левски започна участието си с домакинска загуба от РБ Залцбург (0:1), но впоследствие завърши 1:1 с НЕК Неймеген и постигна две последователни победи – с 2:1 като гост на Виктория (Пилзен) и с 1:0 над Ягелония в София. Марсилия загуби първите си три двубоя, но в предишния кръг изненадващо се наложи с 1:0 при гостуването си на Байер (Леверкузен).

Съперничеството между двата отбора има и своята история. През декември 2005 година Левски победи Марсилия с 1:0 в груповата фаза на тогавашния турнир за Купата на УЕФА. Нов положителен резултат срещу французите би приближил столичани до участие в елиминационната фаза.

Един от най-интригуващите сблъсъци ще се състои в Пирея, където Олимпиакос приема Милан. Гръцкият гранд заема 6-о място с 10 точки и все още не познава вкуса на поражението, докато „росонерите“ имат едва 3 точки. Възпитаниците на Рубен Аморим допуснаха две последователни загуби – с 0:3 от Борнемут и с 0:2 от Ференцварош. Милан никога не е печелил при гостуване на Олимпиакос, като през 2018 година отстъпи с 1:3 в двубой от Лига Европа.

Борнемут продължава да бъде една от приятните изненади в европейските клубни турнири през настоящия сезон. Английският тим, воден от Марко Розе, спечели всичките си четири срещи при дебютното си участие в евротурнирите. След успехите над Реал Сосиедад, Щурм (Грац), Милан и Спарта (Прага) за „черешките“ предстои гостуване на Селта. Галисийският тим има само една победа и се нуждае от точки, за да запази добри шансове за продължаване напред.

Друг от лидерите в класирането – Бенфика, гостува на Виктория (Пилзен). Португалският гранд има пълен актив от 12 точки и най-добрата голова разлика в турнира. В предишния кръг лисабонските „орли“ се наложиха с 3:1 над Лех (Познан), докато чешкият тим записа първата си победа в основната фаза след успех с 1:0 като гост на Лилестрьом.

Ференцварош също ще преследва пета поредна победа при домакинството си на словенския Целе. Унгарският шампион вече демонстрира потенциала си с успеха над Милан на „Сан Сиро“. Тимът от Будапеща няма загуба в последните си 12 домакински срещи в европейските клубни турнири, като балансът му е девет победи и три равенства.

Ювентус посреща кипърския Омония с амбицията да направи нова крачка към директно класиране за осминафиналите. „Старата госпожа“ е пета с десет точки след три победи и едно равенство. Торинци спечелиха с 2:1 при гостуването си на АЗ Алкмаар в предишния кръг, докато Омония допусна второ поредно поражение, отстъпвайки с 1:3 пред НЕК Ниймеген. Кипърският шампион обаче има шест точки благодарение на победите си в първите два кръга.

Любопитен двубой предстои и в Лондон, където носителят на трофея в Лигата на конференциите Кристъл Палас приема Реал Сосиедад. Английският отбор не е печелил в турнира след разгромния си успех с 4:0 над Лех (Познан) на старта. Баските също имат само една победа, но тя бе изключително убедителна – с 6:0 като гост на Лилестрьом. Сред най-опасните футболисти на испанския тим е Серхио Гомес, който вече има три попадения в надпреварата.

Байер (Леверкузен) ще се опита да се реабилитира за домакинското поражение от Марсилия при гостуването си на Динамо (Загреб). Германският тим е седми с 9 точки, но хърватският гранд изостава само на две от него и при победа ще го изпревари. Динамо ще влезе в двубоя с повишено самочувствие след успеха с 2:0 при визитата си на Съндърланд.

Селтик гостува на португалския Торенсе в търсене на втора поредна победа. Шотландският шампион загуби първите си три срещи, преди да се наложи с 3:2 над Бешикташ в Глазгоу. Дебютантът Торенсе, който заслужи участие в турнира като носител на Купата на Португалия, вече има 6 точки след успехите си над Лилестрьом и Арарат-Армения.

Лион ще търси трета победа при домакинството си на Лилестрьом. Французите разполагат със 7 точки, но не спечелиха нито една от последните си две срещи в турнира. Норвежкият отбор има само 1 точка, спечелена при гостуването на Спарта (Прага), и ще се опита да прекъсне серията си от две поредни поражения.

В останалите срещи Бешикташ приема Апоел (Беер Шева), а РБ Залцбург посреща арменския Арарат-Армения. Белгийският Роял Юнион СЖ ще се опита да запази мястото си сред първите осем при домакинството на Лех (Познан), докато Спарта (Прага) и АЗ Алкмаар ще премерят сили в чешката столица.

Рен гостува на НЕК Неймеген, а Хофенхайм посреща австрийския Щурм (Грац). Съндърланд ще търси завръщане към победите срещу Ягелония, докато ОФИ (Крит), който има 6 точки при дебюта си в основната фаза на турнира, е домакин на Андерлехт.

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Снимки: AI