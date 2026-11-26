Комичен автогол огорчи Байерн в първия мач без Кейн

Отборът на Лил осъществи пълен обрат и записа изненадваща домакинска победа с 2:1 над Байерн (Мюнхен) в двубой от петия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Това е първа загуба за баварците във всички турнири през сезона, като предишното им поражение в официален мач беше с 4:5 от Пари Сен Жермен на 28 април.

Също така мачът беше и първи за германския шампион след тежката контузия на неговия голмайстор Хари Кейн, а Майкъл Олисе също е с травма. Така на върха на атаката беше изпробван Конрад Лаймер, който се провали на нетипичната за него позиция. През първото полувреме баварците владееха инициативата, като успяха да се оттеглят на почивката с аванс от един гол. Той дойде в 15-ата минута, когато Дайо Упамекано беше точен с глава след центриране на Том Бишоф от корнер. В началото на втората част ВАР отмени изравнителен гол на Аясе Уеда заради негов фал в атака срещу Йошуа Кимих.

🇪🇺🇫🇷🇩🇪 AIR DAYOT UPAMECANO DE CABEZA EL CENTRAL FRANCÉS PONE EN VENTAJA AL BAYERN 🇫🇷✈️ Lille 0-1 Bayern Munich | Champions League https://t.co/N0Q2Xwxoud — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) November 25, 2026

Все пак японецът наистина стигна до редовно попадение, като това стана в 62-рата минута, когато той се разписа след асистенция на Нейтън Нгой. Три минути по-късно Етан Мбапе се откъсна сам срещу Йонас Урбиг, като прати топката покрай вратаря, след което тя се отклони в далечната греда, но накрая Александър Павлович си заби комичен автогол в опита си да я изчисти. В оставащото време гостите се постараха да избегнат първата си загуба през кампанията, но не съумяха да отбележат до изравнителен гол.

🇪🇺🇫🇷 SORPRESA EN FRANCIA GRAN DEFINICIÓN DEL JAPONÉS AYASE UEDA QUE LO EMPATÓ PARA EL LILLE 🇯🇵🔝 Lille 1-1 Bayern Munich | Champions League https://t.co/AJczLNyLhP — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) November 25, 2026

LE CSC IMPROBABLE DE PAVLOVIC ET LE LOSC MÈNE SUR C+ FOOT 😭 #UCL | #LOSCBAY https://t.co/Utj5TLrTUW — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 25, 2026

Така Байерн заема 15-ото място в класирането с актив от 8 точки. С първата си победа в турнира през сезона пък Лил събра 4 пункта и се изкачи до 29-ата позиция.

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Снимки: Imago