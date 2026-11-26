Отборът на Лил осъществи пълен обрат и записа изненадваща домакинска победа с 2:1 над Байерн (Мюнхен) в двубой от петия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Това е първа загуба за баварците във всички турнири през сезона, като предишното им поражение в официален мач беше с 4:5 от Пари Сен Жермен на 28 април.
Също така мачът беше и първи за германския шампион след тежката контузия на неговия голмайстор Хари Кейн, а Майкъл Олисе също е с травма. Така на върха на атаката беше изпробван Конрад Лаймер, който се провали на нетипичната за него позиция. През първото полувреме баварците владееха инициативата, като успяха да се оттеглят на почивката с аванс от един гол. Той дойде в 15-ата минута, когато Дайо Упамекано беше точен с глава след центриране на Том Бишоф от корнер. В началото на втората част ВАР отмени изравнителен гол на Аясе Уеда заради негов фал в атака срещу Йошуа Кимих.
Все пак японецът наистина стигна до редовно попадение, като това стана в 62-рата минута, когато той се разписа след асистенция на Нейтън Нгой. Три минути по-късно Етан Мбапе се откъсна сам срещу Йонас Урбиг, като прати топката покрай вратаря, след което тя се отклони в далечната греда, но накрая Александър Павлович си заби комичен автогол в опита си да я изчисти. В оставащото време гостите се постараха да избегнат първата си загуба през кампанията, но не съумяха да отбележат до изравнителен гол.
Така Байерн заема 15-ото място в класирането с актив от 8 точки. С първата си победа в турнира през сезона пък Лил събра 4 пункта и се изкачи до 29-ата позиция.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago