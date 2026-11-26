Анчелоти: Дори при 0:1 знаех, че имаме шанс

Старши треньорът на Лил Давиде Анчелоти изрази задоволството си от победата с 2:1 над Байерн (Мюнхен) в Шампионската лига. Италианският специалист отличи смелостта и решителността на своите футболисти през второто полувреме, както и ролята на публиката за успеха над германския гранд.

„На полувремето не бях притеснен. Но имах усещането, както и футболистите, че можем да направим повече, ако проявим повече смелост. Започнахме второто полувреме с по-голяма решителност в действията си. По този начин увлякохме и публиката. След като установихме тази връзка с феновете, мачът стана различен, а те ни вдъхнаха повече увереност. Мисля, че победата е заслужена“, заяви Анчелоти.

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Въпреки престижния успех наставникът на Лил призова своите възпитаници да останат здраво стъпили на земята и да насочат вниманието си към предстоящите ангажименти в първенството.

„Това е мач, който поражда емоции и в който трябва да играеш с много сърце. Знам, че за съперника е трудно да играе тук, когато публиката подкрепя с всички сили своя отбор. Изпитваме голяма гордост, но запазваме равновесие. Трябва да останем здраво стъпили на земята. С тази победа си дадохме шанс да се борим до края. Вече мислим за събота, защото ни предстои труден мач в първенството, а разполагаме с малко време за възстановяване.“

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Анчелоти не спести похвалите си и за представянето на Бенжамен Андре, когото определи като сърцето на отбора.

„Бенжамен олицетворява ценностите на клуба. Той е футболист, който постепенно подобри формата си благодарение на игровото време, което получи напоследък. Той е фундаментален играч, сърцето на отбора. Прави много неща за тима, печели много единоборства и втори топки. Той е много важен футболист за нас. В момента е в добра физическа форма. За него, предвид профила му на играч, е важно да бъде в такава форма. Той е подценяван футболист.“

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Снимки: Imago