Съюзът на професионалните футболисти скочи на Байерн заради коментарите на шефовете на клуба към Мусиала

Международният съюз на професионалните футболисти (FIFPro) изрази дълбока загриженост относно публичните коментари от страна на ръководните фактори в Байерн (Мюнхен) по адрес на таланта на клуба Джамал Мусиала. Според организацията баварският гранд оказва недопустим натиск върху полузащитника, докато той все още се възстановява от поредица здравословни проблеми.

Позицията на организацията идва в отговор на изявления на ключови фигури на „Алианц Арена“, сред които почетният президент Ули Хьонес, изпълнителният директор Ян-Кристиан Дреесен и членът на надзорния съвет Карл-Хайнц Румениге, които коментираха бъдещето на футболиста в клуба.

Rummenigge on a possible pay cut for Musiala: "We would have to speak with his family, the player himself and his agency. Because, in that situation, those figures would simply no longer be financially justifiable, with all due respect." https://t.co/lBmzXiKTYO — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 20, 2026

По-рано този месец Хьонес изрази публично съмнение дали 23-годишният германски национал ще успее да възвърне предишното си ниво след диагностицирано неврологично заболяване. Дреесен подкрепи тази гледна точка, заявявайки, че Байерн ще оцени състоянието на Мусиала, преди да обсъди бъдещето му с неговите представители.

Впоследствие Румениге също защити тези изказвания, определяйки действията на клуба като напълно нормални и отговорни спрямо здравословната и договорната ситуация на играча.

• Why are you making these comments publicly? After all, his return to the pitch is essentially positive news. Rummenigge: "I don't see anything inappropriate about what Uli said. He was the first to speak publicly about it. If you look very carefully at the wording he used, and I have done so, I actually think what he said was appropriate, responsible and fair, and there's absolutely nothing problematic about it for the other side either. We want him to return and play well. If that doesn't happen, however, then we'll have to consider our options." — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 20, 2026

„Със сигурност е възможно той да не може да се върне към предишното си ниво и това не може да се изключи. Просто това, което знаем, за съжаление сочи, че ще му бъде трудно да се върне към нивото, което е показвал тук, на този стадион, при толкова много поводи. Ще трябва да поговорим с близките му, със самия играч и с агенцията му. Защото в такава ситуация тези суми просто вече не биха били финансово оправдани, при цялото ми уважение", бяха точните думи на Румениге.

По този повод от Съюза на професионалните футболисти обявиха в позицията си: „Почетният президент, настоящият и бившият изпълнителен директор на Байерн последователно и публично поставиха под въпрос договора на Мусиала. За FIFPro това представлява координирана стратегия за оказване на натиск върху играча и неговите агенти преди каквито и да било преговори. Клуб с репутацията на Байерн би трябвало да подходи много по-зряло“, се казва в официалната позиция на съюза.

Official statement by FIFPRO, global representative organisation for professional footballers, condemning Bayern's public comments regarding Jamal Musiala: 'FIFPRO is deeply concerned by the repeated public statements from FC Bayern Munich’s leadership calling into question the contract of Jamal Musiala as he returns from injury. Bayern’s honorary president, chief executive and former chief executive have all publicly questioned Musiala’s contract in quick succession. In FIFPRO’s view, this is a coordinated strategy to put pressure on Musiala and his representatives ahead of any negotiations. A club of Bayern’s standing should know better. Bayern has a duty of care to Musiala. Across professional football, uncertainty about a player’s future can take a toll on their mental health, particularly when they are recovering from injury. Making Musiala’s health and future a matter of public debate adds to that pressure. Any concerns about his contract should be raised privately with him and his representatives. Contracts are there to be respected. An injury or a dip in form gives a club no grounds to reopen terms it agreed to, just as a run of outstanding performances gives a player no automatic right to a pay rise. Clubs, leagues and player unions have agreed at FIFA level that contractual stability is a core principle of the game. It protects clubs as much as it protects players. FIFPRO stands with Jamal Musiala and with all players who honour their commitments. We expect their employers to do the same.' — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 21, 2026

Мусиала преподписа дългосрочен договор с баварците до 2030 г. през февруари миналата година, като един от най-високоплатените играчи на клуба - заплатата му е около 25 млн. евро на година на сезон. През последните месеци обаче той премина през тежък период. След като счупи крак на Световното клубно първенство през юли 2025 година и пропусна половината от миналия сезон, през август той колабира на два пъти в рамките на няколко дни, след което бе диагностициран с неврологично заболяване. През септември халфът получи и травма в подколенното сухожилие.

„Байерн има задължение да се грижи за своя футболист. В професионалния футбол несигурността около бъдещето може да окаже тежко влияние върху психическото здраве, особено когато състезателят се възстановява от травми. Превръщането на здравето и бъдещето на Мусиала в тема на публичен дебат само засилва напрежението. Всички въпроси около неговия договор трябва да се обсъждат на четири очи с него и представителите му. FIFPro застава твърдо зад Джамал Мусиала и всички играчи, които изпълняват ангажиментите си, като очакваме същото и от техните работодатели“, допълват от съюза.

Jan-Christian Dreesen: "Jamal is a player we have particularly high hopes for, and we obviously want him to return to the level he was at when we extended his contract. Perhaps that is also an expression of those expectations. But this has absolutely nothing to do with putting pressure on him. That wouldn't make any sense at all. When a player returns from injury – and here we're talking exclusively about the injury, not the absence seizures – he needs time I did not say that we need to revisit his contract, I just explained that Jamal was injured for two months and is now returning. I also already answered your earlier question about whether we or anyone else had any knowledge of this [before the contract extension]. We had no knowledge of it, and I've answered that clearly. So there's no need to discuss contracts. We have a contract in place until 2030. It's absolutely clear, and therefore there is no discussion to be had about that" — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 21, 2026

От своя страна Ян-Кристиан Дреезен отхвърли обвиненията за целенасочен натиск върху футболиста. „Всички се надяваме Джамал отново да бъде същият играч, когото познаваме. Той има нужда от време за своето възстановяване. Казвали сме го многократно – трябва да му се осигури това време. В началото на следващата година ще видим как се развиват нещата“, заяви Дреесен и добави, че няма нужда от непрестанни спекулации около контракта на полузащитника.

След септемврийската контузия Мусиала се завърна на терена в петък, появявайки се като резерва при домакинското равенство 1:1 срещу Кьолн в Бундеслигата.

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Снимки: Imago