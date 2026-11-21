Международният съюз на професионалните футболисти (FIFPro) изрази дълбока загриженост относно публичните коментари от страна на ръководните фактори в Байерн (Мюнхен) по адрес на таланта на клуба Джамал Мусиала. Според организацията баварският гранд оказва недопустим натиск върху полузащитника, докато той все още се възстановява от поредица здравословни проблеми.
Позицията на организацията идва в отговор на изявления на ключови фигури на „Алианц Арена“, сред които почетният президент Ули Хьонес, изпълнителният директор Ян-Кристиан Дреесен и членът на надзорния съвет Карл-Хайнц Румениге, които коментираха бъдещето на футболиста в клуба.
По-рано този месец Хьонес изрази публично съмнение дали 23-годишният германски национал ще успее да възвърне предишното си ниво след диагностицирано неврологично заболяване. Дреесен подкрепи тази гледна точка, заявявайки, че Байерн ще оцени състоянието на Мусиала, преди да обсъди бъдещето му с неговите представители.
Впоследствие Румениге също защити тези изказвания, определяйки действията на клуба като напълно нормални и отговорни спрямо здравословната и договорната ситуация на играча.
„Със сигурност е възможно той да не може да се върне към предишното си ниво и това не може да се изключи. Просто това, което знаем, за съжаление сочи, че ще му бъде трудно да се върне към нивото, което е показвал тук, на този стадион, при толкова много поводи. Ще трябва да поговорим с близките му, със самия играч и с агенцията му. Защото в такава ситуация тези суми просто вече не биха били финансово оправдани, при цялото ми уважение", бяха точните думи на Румениге.
По този повод от Съюза на професионалните футболисти обявиха в позицията си: „Почетният президент, настоящият и бившият изпълнителен директор на Байерн последователно и публично поставиха под въпрос договора на Мусиала. За FIFPro това представлява координирана стратегия за оказване на натиск върху играча и неговите агенти преди каквито и да било преговори. Клуб с репутацията на Байерн би трябвало да подходи много по-зряло“, се казва в официалната позиция на съюза.
Мусиала преподписа дългосрочен договор с баварците до 2030 г. през февруари миналата година, като един от най-високоплатените играчи на клуба - заплатата му е около 25 млн. евро на година на сезон. През последните месеци обаче той премина през тежък период. След като счупи крак на Световното клубно първенство през юли 2025 година и пропусна половината от миналия сезон, през август той колабира на два пъти в рамките на няколко дни, след което бе диагностициран с неврологично заболяване. През септември халфът получи и травма в подколенното сухожилие.
„Байерн има задължение да се грижи за своя футболист. В професионалния футбол несигурността около бъдещето може да окаже тежко влияние върху психическото здраве, особено когато състезателят се възстановява от травми. Превръщането на здравето и бъдещето на Мусиала в тема на публичен дебат само засилва напрежението. Всички въпроси около неговия договор трябва да се обсъждат на четири очи с него и представителите му. FIFPro застава твърдо зад Джамал Мусиала и всички играчи, които изпълняват ангажиментите си, като очакваме същото и от техните работодатели“, допълват от съюза.
От своя страна Ян-Кристиан Дреезен отхвърли обвиненията за целенасочен натиск върху футболиста. „Всички се надяваме Джамал отново да бъде същият играч, когото познаваме. Той има нужда от време за своето възстановяване. Казвали сме го многократно – трябва да му се осигури това време. В началото на следващата година ще видим как се развиват нещата“, заяви Дреесен и добави, че няма нужда от непрестанни спекулации около контракта на полузащитника.
След септемврийската контузия Мусиала се завърна на терена в петък, появявайки се като резерва при домакинското равенство 1:1 срещу Кьолн в Бундеслигата.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago