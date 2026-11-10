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Матеус защити Мусиала и отговори на Хьонес: Байерн сам одобри договора и заплатата

  • 10 ное 2026 | 11:43
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Матеус защити Мусиала и отговори на Хьонес: Байерн сам одобри договора и заплатата

Ситуацията около Джамал Мусиала продължава да предизвиква разгорещени дискусии в Байерн (Мюнхен). Легендата на германския футбол Лотар Матеус коментира темата, засягайки неотдавнашните изказвания на Ули Хьонес относно подновяването на контракта на младата звезда. Както е известно, талантът страда от заболяване, което може да му попречи да продължи да играе на най-високо ниво. По тази причина от клуба се чудят какво да правят, след като той има контракт чак до 2030 г.

Според Матеус баварският гранд сам е приел изцяло условията по споразумението с офанзивния футболист.

„Винаги съществува риск както за клуба, така и за самия футболист, защото при подписването никой не може да предвиди как ще се развие съвместният им път“, сподели Матеус в своята рубрика за „Скай Спорт Германия“.

Бившият капитан на Бундестима допълни: „Мога да разбера начина на мислене на Ули, но никой не знае какво точно имаше предвид. Думите му обаче отвориха вратата за всякакви спекулации“.

Ули Хьонес: В дилема сме за Мусиала, имам 50% принос за головете на Карл
Ули Хьонес: В дилема сме за Мусиала, имам 50% принос за головете на Карл
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