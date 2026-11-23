Матеус призова шефовете на Байерн да решат ситуацията с Мусиала далеч от медиите

Световният шампион от 1990 година и легенда на Байерн (Мюнхен) Лотар Матеус изрази сериозно недоволство от публичните изказвания на клубните ръководители относно бъдещето на Джамал Мусиала. Бившият халф е категоричен, че разговорите за новия договор на младата звезда трябва да се провеждат зад затворени врати, а не през пресата.

„Честно казано, останах леко шокиран тази седмица. Всичко започна от изказването на Ули Хьонес, след това се включи Ян-Кристиан Дреезен, а вчера най-директен в думите си бе Карл-Хайнц Румениге. Изпитвам изключително уважение към Карл-Хайнц, познавам го от повече от три десетилетия и е страхотен човек, но съм убеден, че той съвсем съзнателно подбра тези формулировки", заяви Матеус.

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Бившият капитан на баварците припомни, че клубът винаги се е гордеел със своята вътрешна сплотеност и призова към дипломатичност:

„В продължение на две години хвалехме Байерн за това, че функционира като едно голямо семейство с изключително здрави връзки. Това беше една от основните причини за постигнатите успехи. Защо просто двете страни не седнат в някой тих кабинет и не уредят въпроса без публични декларации – очи в очи между представителите на Джамал Мусиала и ръководството на клуба?“

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Матеус подчерта също така, че от обкръжението на Мусиала цари пълно мълчание и баварците все още не са направили официална крачка за контакт с неговите агенти. Според легендата това излишно нагнетява обстановката около самия футболист:

„От страната на Мусиала не чуваме абсолютно нищо. Неговите представители все още не са преговаряли с Байерн, а самият клуб засега не е потърсил контакт с тях. Смятам, че това трябва да се случи незабавно, преди сагата да се разрасне през следващите дни и седмици. В крайна сметка най-потърпевш от цялата тази шумотевица е самият Джамал Мусиала! Върху него се оказва огромен натиск и от него се чакат решаващи резултати, особено на фона на множеството контузени футболисти в състава. Говорете помежду си и намерете решение!“, призова Матеус.

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Снимки: Gettyimages