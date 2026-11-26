В Лигата на конференциите става все по-интересно

Днес предстоят 18 мача от 4-тия кръг от основната фаза на Лига на конференциите. Четири отбора – Лугано, Монако, Твенте и Панатинайкос, продължават с пълен актив от точки, докато редица други тимове ще се опитат да направят важна крачка към класиране за елиминационната фаза.

За българските любители на футбола най-голям интерес представлява домакинството на ЦСКА срещу турския Трабзонспор. „Червените“ имат само 1 точка след първите си три срещи, докато възпитаниците на германския специалист Томас Райс са с 6. ЦСКА допусна минимални поражения от Монако и Панатинайкос с по 1:2, а при гостуването си на Нордселанд завърши 2:2. Столичани се разписаха във всеки от трите двубоя, но все още търсят първата си победа. Трабзонспор започна участието си с успехи над КуПС (4:2) и Хартс (2:0), преди да отстъпи с 0:1 при домакинството си на Фрайбург.

Любопитен индивидуален акцент в предстоящия сблъсък е завръщането на Мохамед Салах в България. Египетската звезда вече игра на българска земя през 2013 година, когато с екипа на Базел отбеляза два гола при победата с 4:2 над Лудогорец в квалификациите на Шампионска лига.

Един от най-интригуващите двубои ще се състои в Англия, където Брайтън приема румънския Университатя (Крайова). Двата отбора имат по 7 точки и все още не познават вкуса на поражението в основната фаза. „Чайките“ демонстрират впечатляваща ефективност пред собствена публика, като спечелиха с по 4:0 и двете си европейски домакинства през настоящия сезон. Румънският тим също показва отлична форма в турнира, записвайки две последователни победи след равенството с Хетафе на старта.

Монако ще преследва четвърти пореден успех при гостуването си на Хартс в Единбург. "Монегаските" победиха последователно ЦСКА (2:1), Фрайбург (3:0) и Нордселанд (2:0). Французите обаче нямат особено добър баланс при визитите си в Шотландия, където са спечелили само веднъж в четири срещи.

Сериозно изпитание предстои и за Панатинайкос, който гостува на Нордселанд. Гръцкият гранд е с пълен актив от 9 точки, а неговият старши треньор Якоб Нееструп познава отлично датския футбол. Специалистът спечели две шампионски титли на Дания начело на ФК Копенхаген.

Аякс ще се опита да запише трета последователна победа в надпреварата при домакинството си на швейцарския Тун. Амстердамският гранд започна кампанията със загуба с 1:2 от Хайдук (Сплит), но впоследствие се наложи с 2:0 над Аталанта и разгроми Мидтиланд с 6:1 като гост. Тун също ще влезе в двубоя с повишено самочувствие след победата си с 3:1 над Хартс в предишния кръг.

Фрайбург и Твенте ще премерят сили в друг от най-интересните сблъсъци. Германският тим има шест точки, докато нидерландците спечелиха всичките си три срещи до момента. Твенте отбеляза осем попадения при победите си над Тюн, Линкълн Ред Импс и Пафос, но гостуването на германския представител се очертава като най-сериозното предизвикателство за отбора от Еншеде досега.

В останалите срещи лидерът Лугано гостува на чешкия Яблонец, като швейцарският тим може да се похвали с най-резултатното нападение в основната фаза – 11 гола в три мача.

Аталанта ще търси втората си победа при визитата си на Борац (Баня Лука), а Брага приема финландския КуПС. Цървена звезда гостува на Гент, докато ФК Копенхаген ще се изправи срещу Интер Клуб Ескалдес в Андора. Хайдук (Сплит) посреща белгийския Синт Трюйден, а Хетафе гостува на грузинския Иберия 1999.

Кипърският Пафос е домакин на Мидтиланд, Бран приема Орхус, албанският Егнатия посреща Линкълн Ред Импс, а литовският Кауно Жалгирис ще премери сили с Рига ФК. Първата среща за деня ще противопостави казахстанския Кайрат и шведския Мялби.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: AI