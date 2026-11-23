Германският съюз на футболистите, представляван от бивш съотборник на Бербатов, също разкритикува Байерн заради Мусиала

След FIFPRO и германският профсъюз на футболистите (VDV) също разкритикува Байерн и застана в защита на Джамал Мусиала чрез своя председател и изпълнителен директор. Както е известно, коментарите на някои от ръководителите на баварския гранд към футболиста повишаха напрежението в клуба и предизвикаха множество реакции. Става дума най-вече за думите на Ули Хьонес и Карл-Хайнц Румениге, които заявиха, че е Мусиала едва ли ще се върне към познатото си ниво и при това положение заплатата му вече не отговаря на представянето му.

Съюзът на професионалните футболисти скочи на Байерн заради коментарите към Мусиала

Бившият национал на Германия и съотборник на Димитър Бербатов в Байер (Леверкузен) Карстен Рамелов, който е председател на профъюза, заяви: „Мисля, че отговорните лица изпратиха лош сигнал и си вкараха автогол. Просто ми е мъчно за момчето. Това, което много хора забравят, е, че макар днес играчите да печелят много повече, отколкото по наше време, те все пак са хора. А психическата страна на играта също е изключително важна. Критиката отвътре в собствения клуб е контрапродуктивна.

After FIFPRO, the German players' union (VDV) also criticizes FC Bayern and defends Jamal Musiala via its president and its managing director Carsten Ramelow (VDV President): "I think the people in charge sent a bad signal and scored an own goal. I'm just sorry for the guy. What many people forget is that, even though players earn much more today than they did in our time, they are still human beings. And the mental side of the game is incredibly important, too. Criticism from within your own club is counterproductive. I think a lot of damage will have been done. Bayern have always been known as a very socially responsible club that has also helped many former players. Having this kind of discussion in public is simply not something that suits FC Bayern. You just don't do that. One thing we have to make clear: a contract is a contract. It was signed by both parties, and that is not something you can simply change." Ulf Baranowsky (managing director): "Putting a player who is ill under public pressure in an attempt to persuade him to accept a pay cut damages a club’s reputation. Publicly questioning a player’s ability to perform not only harms the player but also the club. The risks of illness and injury must be taken into account when negotiating contracts." [RTL/Sky/DPA] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 23, 2026

Смятам, че ще бъде нанесена голяма вреда. Байерн винаги е бил известен като много социално отговорен клуб, който е помагал и на много бивши играчи. Да се води такъв вид дискусия публично просто не е нещо, което подхожда на Байерн. Просто не се прави така. Едно нещо трябва да изясним: договорът е договор. Той е подписан от двете страни и това не е нещо, което може просто така да се промени.

Румениге допусна евентуална раздяла с Джамал Мусиала

Управителенният директор Улф Барановски добави: „Подлагането на болен играч на публичен натиск в опит да го убедиш да приеме намаление на заплатата нанася вреда на репутацията на клуба. Публичното поставяне под съмнение на способността на играча да се представя добре вреди не само на играча, но и на клуба. Рисковете от заболяване и контузия трябва да се вземат предвид при договарянето на договорите.“

Критики към изявленията на шефовете на Байерн вече отправиха и други големи фигури в германския футбол и бивши играчи на клуба като Лотар Матеус, Щефан Ефенберг и Дитмар Хаман.

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Снимки: Imago