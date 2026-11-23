След FIFPRO и германският профсъюз на футболистите (VDV) също разкритикува Байерн и застана в защита на Джамал Мусиала чрез своя председател и изпълнителен директор. Както е известно, коментарите на някои от ръководителите на баварския гранд към футболиста повишаха напрежението в клуба и предизвикаха множество реакции. Става дума най-вече за думите на Ули Хьонес и Карл-Хайнц Румениге, които заявиха, че е Мусиала едва ли ще се върне към познатото си ниво и при това положение заплатата му вече не отговаря на представянето му.
Съюзът на професионалните футболисти скочи на Байерн заради коментарите към Мусиала
Бившият национал на Германия и съотборник на Димитър Бербатов в Байер (Леверкузен) Карстен Рамелов, който е председател на профъюза, заяви: „Мисля, че отговорните лица изпратиха лош сигнал и си вкараха автогол. Просто ми е мъчно за момчето. Това, което много хора забравят, е, че макар днес играчите да печелят много повече, отколкото по наше време, те все пак са хора. А психическата страна на играта също е изключително важна. Критиката отвътре в собствения клуб е контрапродуктивна.
Смятам, че ще бъде нанесена голяма вреда. Байерн винаги е бил известен като много социално отговорен клуб, който е помагал и на много бивши играчи. Да се води такъв вид дискусия публично просто не е нещо, което подхожда на Байерн. Просто не се прави така. Едно нещо трябва да изясним: договорът е договор. Той е подписан от двете страни и това не е нещо, което може просто така да се промени.
Румениге допусна евентуална раздяла с Джамал Мусиала
Управителенният директор Улф Барановски добави: „Подлагането на болен играч на публичен натиск в опит да го убедиш да приеме намаление на заплатата нанася вреда на репутацията на клуба. Публичното поставяне под съмнение на способността на играча да се представя добре вреди не само на играча, но и на клуба. Рисковете от заболяване и контузия трябва да се вземат предвид при договарянето на договорите.“
Критики към изявленията на шефовете на Байерн вече отправиха и други големи фигури в германския футбол и бивши играчи на клуба като Лотар Матеус, Щефан Ефенберг и Дитмар Хаман.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago