Гаф на турците на "Армията" - казаха, че играят срещу ЦСКА (Москва)

Слушай на живо: ЦСКА - Трабзонспор

Със забележителен лапсус започна официалната пресконференция на Трабзонспор на стадион "Българска армия". Утре турският отбор излиза срещу ЦСКА в Лига на конференциите. По-рано тази вечер брифинг в Борисовата градина даде наставникът на гостите Томас Райс и доскорошният бразилски национал Фабиньо.

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В началото обаче говорителят на Трабзонспор допусна гаф, обявявайки, че съперник на турците е ЦСКА (Москва). Както е известно, руските клубове, в т.ч. носителят на Купата на УЕФА за 2005 г., са извадени от евротурнирите от началото на войната в Украйна.

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"Добър вечер! Четвърти кръг на Лига на конференциите на УЕФА. ЦСКА Москва (б. а. произнесено като Че Се Ка Москова)...", каза турският представител, откривайки събитието на "Армията".

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