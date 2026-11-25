Селтик и ПАОК са два от чуждестранните клубове, които внимателно следят изявите на титулярния вратар на ЦСКА Фьодор Лапоухов.
За интереса на Селтик към беларуския национал съобщава посветеният на „детелините“ сайт celtsarehere.com. Според информацията скаути на клуба наблюдават Лапоухов, който е сред разглежданите опции за ново попълнение през лятото, когато ще приключи наемът на Сам Джонстън от Уулвърхамптън. Също така оттам припомнят, че стражът на ЦСКА вече е играл в Глазгоу, като това стана при загубата на Беларус с 1:2 срещу Шотландия в световна квалификация през миналата есен.
Междувременно, специализираният сайт transferfeed.com твърди, че ПАОК също е сред заинтересованите клубове към 23-годишния играч, и то още преди силния му мач срещу Панатинайкос в Лигата на конференциите. Отборът на българския национал Кирил Десподов проучва трансферния пазар предвид факта, че договорът на Иржи Павленка изтича през лятото. Не е ясно дали солунчани биха се пробвали за Лапоухов през зимата, или чак след края на сезона, като друга тяхна цел е Славомир Абрамович от Ягелония. Още преди няколко дни sporttime.gr информира, че от ПАОК са си харесали вратар от българското първенство, но без да се посочва за кого точно става въпрос.
Лапоухов пристигна в ЦСКА в началото на 2025 година с трансфер от Динамо (Минск) на стойност 650 хиляди евро, подписвайки договор за три сезона и половина. Досега той е изиграл 74 мача за „червените“, в които е допуснал 61 гола и е запазил 31 сухи мрежи.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Sportal.bg