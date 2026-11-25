Селтик и ПАОК следят Лапоухов

Селтик и ПАОК са два от чуждестранните клубове, които внимателно следят изявите на титулярния вратар на ЦСКА Фьодор Лапоухов.

За интереса на Селтик към беларуския национал съобщава посветеният на „детелините“ сайт celtsarehere.com. Според информацията скаути на клуба наблюдават Лапоухов, който е сред разглежданите опции за ново попълнение през лятото, когато ще приключи наемът на Сам Джонстън от Уулвърхамптън. Също така оттам припомнят, че стражът на ЦСКА вече е играл в Глазгоу, като това стана при загубата на Беларус с 1:2 срещу Шотландия в световна квалификация през миналата есен.

🚨 EXCLUSIVE: Celtic have been scouting CSKA Sofia goalkeeper Fedor Lapoukhov ahead of next summer’s transfer window. The 23-year-old Belarus international, who faced Scotland at Hampden last October, has caught the attention of the Hoops. @MichaelcShearer ⬇️ https://t.co/AX5rymSVjC — CeltsAreHere (@HereCelts) November 25, 2026

Междувременно, специализираният сайт transferfeed.com твърди, че ПАОК също е сред заинтересованите клубове към 23-годишния играч, и то още преди силния му мач срещу Панатинайкос в Лигата на конференциите. Отборът на българския национал Кирил Десподов проучва трансферния пазар предвид факта, че договорът на Иржи Павленка изтича през лятото. Не е ясно дали солунчани биха се пробвали за Лапоухов през зимата, или чак след края на сезона, като друга тяхна цел е Славомир Абрамович от Ягелония. Още преди няколко дни sporttime.gr информира, че от ПАОК са си харесали вратар от българското първенство, но без да се посочва за кого точно става въпрос.

🚨⚫⚪ PAOK weigh move for Fedor Lapoukhov! The 23-year-old CSKA Sofia goalkeeper is among PAOK’s options, with a move being considered for January or the summer, when Jiří Pavlenka’s contract expires. PAOK were already tracking the Belarusian before his eye-catching display against Panathinaikos. His current deal runs until June 2028. Would Lapoukhov be the right choice for PAOK? 👀 — Burle Junior (@BurleJunior) November 25, 2026

Лапоухов пристигна в ЦСКА в началото на 2025 година с трансфер от Динамо (Минск) на стойност 650 хиляди евро, подписвайки договор за три сезона и половина. Досега той е изиграл 74 мача за „червените“, в които е допуснал 61 гола и е запазил 31 сухи мрежи.

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Снимки: Sportal.bg