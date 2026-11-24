Бъдещето на Лисандро Мартинес в Манчестър Юнайтед става все по-несигурно

Лисандро Мартинес отново е изправен пред сериозно предизвикателство в опита си да запази своето място в Манчестър Юнайтед. Аржентинецът не се представя убедително от началото на сезона и слуховете за предстояща раздяла се засилват

28-годишният защитник започна като титуляр при неделното гостуване на Ливърпул по решение на новия мениджър Маурисио Почетино. Изявите му на терена обаче по-скоро подхраниха, отколкото разсеяха съмненията около неговото дългосрочно бъдеще в тима.

Настоящият контракт на Мартинес изтича през 2027 година, а клубът от „Олд Трафорд“ за момента не дава индикации за готовност да му предложи подновяване. Това прави ситуацията му все по-несигурна, докато „червените дяволи“ преосмислят вариантите си в дефанзивен план.

Евентуално ново предизвикателство би могло да привлече интереса на Мартинес, който в миналото не е крил желанието си да играе в испанското първенство. Атлетико Мадрид представлява привлекателна дестинация, като „дюшекчиите“ дори обмислят възможността да отправят предложение още през януари. Наставникът на мадридчани Диего Симеоне високо цени качествата на своя сънародник и би се радвал да го види в състава си.

Решението на Почетино да гласува доверие на защитника показа стремеж за цялостна оценка на неговия потенциал, подсилен и от общия им аржентински произход. Въпреки това представянето на „Анфийлд“ отново напомни за колебанията около стабилността на състезателя.

Ръководството на Манчестър Юнайтед предстои да вземе важни решения относно изпълнителите в отбрана, поради което следващите седмици ще бъдат от ключово значение за Мартинес. Същевременно обаче „червените дяволи“ не разполагат с голяма дълбочина на дефанзивните позиции, което остава съществен фактор при преценката дали е удачно защитникът да бъде продаден на този етап.

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Снимки: Gettyimages