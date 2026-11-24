Добра новина за Ювентус: Керим Алайбегович се размина със сериозна контузия

Младата надежда на Ювентус Керим Алайбегович премина задължителните медицински прегледи в Торино, след като бе заменен принудително на полувремето при изразителния успех с 4:0 над Венеция в неделя вечер. Първоначалните резултати показват, че босненският талант не е получил тежка травма и няма поводи за сериозно безпокойство в щаба на „бианконерите“.

19-годишният футболист отстъпи мястото си на голмайстора Ник Волтемаде на почивката в първия мач на торинския гранд след ноемврийската международна пауза. Преди това Алайбегович записа пълни 90 минути и в двете срещи на Босна и Херцеговина от турнира Лига на нациите.

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В понеделник следобед офанзивният състезател бе на прегледи в клубния медицински център „Джей Медикъл“. Според информация на известния журналист Джанлука Ди Марцио и други водещи медии става въпрос единствено за леко мускулно претоварване в десния крак.

Възстановяването му ще бъде следено ежедневно, като не се очаква той да отсъства задълго от терените.

Ди Марцио допълва, че старши треньорът Лучано Спалети би могъл да включи Алайбегович в състава още за предстоящия мач срещу Омония от Лига Европа в четвъртък вечер на „Алианц Стейдиъм“, макар да съществува голяма вероятност наставникът да предпочете да му даде пълноценна почивка.

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Снимки: Gettyimages